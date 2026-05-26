Persecución termina en ataque armado a conductor en la avenida Bonampak de Cancún

Una persecución a balazos se registró esta tarde en la avenida Bonampak, a la altura de la Supermanzana 76, en donde sujetos que viajaban en motocicleta dispararon contra el conductor de un vehículo, quien resultó lesionado.

Las primeras versiones señalaron que el conductor del automóvil, marca Mazda, de color rojo, fue interceptado por los agresores en el fraccionamiento Corales, en la Supermanzana 77 y empezaron a dispararle.

Noticia Destacada Atacan a balazos a cantante cubano en la Supermanzana 23 de Cancún

El agraviado emprendió la huida y fue perseguido a balazos por varias calles y avenidas, lo que generó momentos de alarma entre transeúntes y conductores.

La persecución culminó en los carriles laterales de la avenida Bonampak, en el sentido de la avenida 20 de noviembre hacia la avenida Revolución, conocida como la Ruta 7, debido a que el conductor no pudo avanzar más, al quedar atorado en el tráfico.

Ante esto, el ahora lesionado descendió de su vehículo para ponerse a salvo, mientras los agresores se dieron a la fuga.

Paramédicos de una ambulancia lo trasladaron al Hospital General, mientras policías municipales iniciaron un operativo para tratar de localizar a los sujetos que realizaron los disparos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones.