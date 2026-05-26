Clima en Quintana Roo: Municipios donde habrá más calor y lluvias hoy 26 de mayo

El clima de Quintana Roo hoy martes 26 de mayo se resumirá en lluvias, actividad eléctrica y mucho calor, con temperaturas superiores a los 30°C.

Los municipios con más calor son los de la Zona Maya, siendo estos Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto; igualmente Benito Juárez.

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Clima en Cancún

El día tendrá cielo parcialmente nublado a nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica. La temperatura máxima será de 35/37°C y la mínima de 26/28°C, por lo que se espera un ambiente caluroso.

Clima en Playa del Carmen

Las temperaturas máximas serán de temperatura máxima de 34/36°C y temperatura mínima para mañana de 24/26°C. Igualmente se espera un ambiente muy caluroso y sensación térmica 39°C.

Clima en Tulum

El cielo será parcialmente nublado, con lluvias puntuales y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de 34/36°C y las temperaturas mínimas para mañana de 24/26°C y sensación térmica de 37°C.

Clima en Isla Mujeres

Las temperaturas máximas rondarán entre los 36/38°C, las temperatura mínima para mañana: 25/27°C con sensación térmica de 41°C. Hoy martes habrá cielo parcialmente nublado a nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica.

Clima en Puerto Morelos

El cielo será parcialmente nublado a nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica. Viento del este y sureste de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes.

La temperatura Máxima es de 33/35°C, la mínima para mañana: 24/26°C; ambiente caluroso y sensación térmica de 38°C.

Clima en Cozumel

Las temperaturas máximas serán de 30/32°C, temperaturas mínimas para mañana de 26/28°C. El ambiente será caluroso y con una sensación térmica de 38°C.

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Clima en José María Morelos

El cielo será parcialmente nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. El viento del este y sureste de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas serán de 37/39 °C, las mínimas para mañana de 24/26°C; mientras que el ambiente muy caluroso y sensación térmica de 42°C.

Clima en Felipe Carrillo Puerto

El cielo parcialmente será nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Mientras que las temperaturas máximas rondarán entre los 37/39°C, y las mínimas para mañana: 22/24 °C. El ambiente muy caluroso con sensación térmica: 41°C.

Clima en Othón P. Blanco

Las temperaturas Máximas serán de 33/35°C, las mínimas para mañana: 26/28°C y ambiente caluroso.

El cielo parcialmente nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica.