“Ola" de calor dispara enfermedades estomacales en Quintana Roo

Las altas temperaturas generaron un repunte del 16% en las enfermedades intestinales en Quintana Roo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las sensaciones térmicas y temperaturas podrían alcanzar hasta los 35 grados centígrados, situación que también ha provocado casos de golpes de calor y deshidratación.

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Quintana Roo se registraron 2 mil 23 contagios de enfermedades infecciosas intestinales en tan solo una semana, mientras que el acumulado anual alcanzó los 33 mil 253 pacientes.

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De dicha cifra, 16 mil 191 corresponden a hombres y 17 mil 62 a mujeres, lo que representa un incremento del 16.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 28 mil 634 enfermos. Además, la tendencia actual refleja alrededor de 300 nuevos padecimientos gastrointestinales al día.

En cuanto a afectaciones directamente relacionadas con las altas temperaturas, hasta la Semana Epidemiológica 19, la entidad suma 14 casos de golpe de calor o deshidratación y una defunción asociada.

Las altas temperaturas provocan una rápida descomposición de los alimentos e influyen en el alza de males gastrointestinales / POR ESTO!

Sobre este panorama, el director de Salud Municipal en Benito Juárez, Héctor González, explicó que cada año, durante la temporada de calor intenso, las consultas por enfermedades intestinales aumentan entre 15 y 20 por ciento, aunque advirtió que la mayor preocupación sigue siendo el choque térmico, debido a que puede convertirse rápidamente en una emergencia médica.

“Normalmente cuando tenemos incrementos de temperatura de dos a tres grados por arriba de lo habitual comenzamos a ver enfermedades directa e indirectamente relacionadas con el clima”, dijo y destacó que directamente está el golpe de calor, que es el que más preocupa al Sector Salud, ya que es una urgencia médica que requiere atención inmediata; aunque también atienden agotamiento por las altas temperaturas, calambres y afecciones dermatológicas.

Un total de 2 mil 23 pacientes se reportaron en una semana / POR ESTO!

Afectación

Añadió que las altas temperaturas también aceleran la descomposición de los alimentos, especialmente en ambientes húmedos como los de Quintana Roo, favoreciendo la proliferación de bacterias y microorganismos que provocan infecciones diarreicas agudas.

“La humedad genera un ambiente propicio para que los alimentos funcionen como medios de cultivo de flora patógena y, al ingerirlos, se promueven enfermedades gastrointestinales”, señaló.

Indicó que actualmente los padecimientos estomacales representan la segunda causa de atención en las unidades médicas municipales durante esta temporada y detalló que, aunque pueden afectar a personas de todas las edades, la mayor parte de los pacientes atendidos corresponden a adultos jóvenes de entre 18 y 50 años.

Autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como extremar medidas de higiene en la preparación y conservación de la comida para evitar complicaciones durante esta temporada de calor extremo.