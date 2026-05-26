Tragedia en Playa del Carmen: Hombre muere al quedar atrapado en un incendio

Un hombre perdió la vida al quedar atrapado en un incendio registrado en una cuartería de esta ciudad de Playa del Carmen, las autoridades municipales realizan las investigaciones para conocer el origen del siniestro.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los hechos ocurrieron en una cuartería ubicada sobre la avenida 30 con CTM de esta ciudad de Playa del Carmen, donde se reportó el incendio.

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Los primeros datos, revelan que el hombre era de complexión robusta, tenía camisa blanca cuando perdió la vida de forma cruel, al ser sorprendido en un incendio sin tener la mínima reacción para escapar.

Según testigos, al percatarse de las llamas de fuego que comenzaron en la habitación marcado con el número 12, el fuego habría impedido que el hombre pudiera escapar, a al parecer se encontraba dormido cuando el fuego empezó a consumir el lugar.