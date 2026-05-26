Peligro en el Centro Histórico de Campeche: INAH detecta 50 casonas en riesgo de derrumbe

Para evitar que el deterioro de las viviendas históricas en el Centro Histórico y barrios tradicionales pueda provocar algún accidente grave al derrumbarse, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil, implementó un exhorto dirigido a los propietarios para la pronta reparación de las fachadas.

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El Centro INAH Campeche tiene contabilizadas 50 casas con riesgo, de mayor a menor deterioro, por lo que considera indispensable realizar mejoras arquitectónicas en sus estructuras para evitar algún percance con los transeúntes que caminan cerca de estos inmuebles.

Viviendas con deterioro representan peligro para peatones y vecinos. / Alex Pech

La directora del INAH, Adriana Velázquez Morlet, informó que mantendrán una mayor coordinación con la autoridad municipal, con la finalidad de intercambiar información respecto a los reportes de viviendas afectadas o ante cualquier preocupación de los propietarios por las condiciones de las mismas.

Asimismo, reconoció que la vegetación parásita y los árboles también son factores que inciden en la infraestructura, ya que causan daños estructurales en paredes y techos; como sucedió recientemente con una vivienda de la calle 12, entre 49 y 51 del recinto amurallado, la cual contó con una buena respuesta del dueño, quien rehabilitó a la brevedad la parte dañada.

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JGH