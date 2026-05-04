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Quintana Roo / Riviera Maya

Falla en subestación provoca apagón parcial en Playa del Carmen y Cozumel; servicio se restablece en 96%

Equipos técnicos de Distribución y Transmisión continúan trabajando para identificar la causa y recuperar el servicio al 100%.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

4 de may de 2026

1 min

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Más de 274 mil usuarios resultaron afectados por la interrupción del servicio eléctrico
Más de 274 mil usuarios resultaron afectados por la interrupción del servicio eléctrico / Especial

La mañana de hoy lunes se registró una interrupción en el suministro de energía eléctrica en los municipios de Playa del Carmen y Cozumel, a causa de una falla en la subestación Playa del Carmen, lo que generó afectaciones en diversas zonas.

De acuerdo con el reporte preliminar, gracias a la rápida intervención del personal técnico, el servicio eléctrico fue restablecido en un 96%, beneficiando a más de 274 mil usuarios, en un tiempo aproximado de 1 hora con 26 minutos.

Los comercios no pudieron operar y registraron grandes pérdidas.

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Sin embargo, se informó que equipos de Distribución y Transmisión continúan laborando en el área para atender la causa del incidente y lograr el restablecimiento total del servicio.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre el origen de la falla, aunque las autoridades mantienen operativos los trabajos técnicos para evitar nuevas interrupciones.

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