Falla en subestación provoca apagón parcial en Playa del Carmen y Cozumel; servicio se restablece en 96%

La mañana de hoy lunes se registró una interrupción en el suministro de energía eléctrica en los municipios de Playa del Carmen y Cozumel, a causa de una falla en la subestación Playa del Carmen, lo que generó afectaciones en diversas zonas.

De acuerdo con el reporte preliminar, gracias a la rápida intervención del personal técnico, el servicio eléctrico fue restablecido en un 96%, beneficiando a más de 274 mil usuarios, en un tiempo aproximado de 1 hora con 26 minutos.

Noticia Destacada Deja CFE sin luz a Plaza Las Américas en Playa del Carmen y provoca pérdidas económicas por más de 100 mil pesos

Sin embargo, se informó que equipos de Distribución y Transmisión continúan laborando en el área para atender la causa del incidente y lograr el restablecimiento total del servicio.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre el origen de la falla, aunque las autoridades mantienen operativos los trabajos técnicos para evitar nuevas interrupciones.