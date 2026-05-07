CFE suspende energía en zona norte de Felipe Carrillo Puerto por trabajos de sectorización

Por trabajos de sectorización, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde a temprana hora, suspendió servicio a un amplio sector de la zona norte de Felipe Carrillo Puerto, que abarca principalmente las colonias Emiliano Zapata I y II, y se espera que en las próximas horas concluya los trabajos para para restablecer el servicio.

Los trabajos se viene realizando en la avenida Benito Juárez entre las calles 83 y 85 de la colonia Emiliano Zapata II, donde fue colocado un poste de concreto que sostendrá las cuchillas para la sectorización de la zona.

Para la realización de los trabajos, el personal de la CFE, tuvo que suspender el servicio de energía en la zona norte de la ciudad, afectando a mas de un millar de usuarios que se ubican en este lugar, además de establecimientos, de abarrotes, clínicas, tiendas de venta de material de la construcción e incluso hasta las instalaciones de la Guardia Nacional e incluso hasta la gasolinería.

Trascendió en el lugar, lo que se busca es que fortalecer el servicio de energía eléctrica que se brinda a los usuarios de esta ciudad, y más aun en los últimos días, se ha tenido serios problemas con este servicio.