Investigan violación de clausura en obra señalada por contaminación marina en Playa del Carmen

El quebrantamiento de sellos de clausura colocados en un predio investigado por presunto vertimiento de aguas negras al lecho marino desató una nueva indagatoria por parte de autoridades municipales en Playa del Carmen.

El director de Normatividad e Impacto Ambiental, Orlando García, confirmó que se realizan investigaciones para identificar a las personas responsables de retirar o violar las cintas de suspensión instaladas por la Secretaría de Medio Ambiente Municipal.

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El funcionario informó que personal del Ayuntamiento acudió nuevamente al sitio para reinstalar los sellos de clausura y mantener suspendidas las actividades en el predio señalado por posibles afectaciones ambientales derivadas del presunto desecho irregular de aguas residuales hacia la zona marina.

Indicó que, de manera paralela, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo iniciaron su propio procedimiento administrativo con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles sanciones relacionadas con el caso.

Añadió que también se espera la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia federal que podría ampliar las inspecciones en el área y participar en las diligencias correspondientes por el daño ambiental denunciado.