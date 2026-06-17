Comunidades de Bacalar logran acuerdos con CFE para mejorar el servicio de energía

Autoridades estatales y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron una reunión de trabajo en la comunidad de Margarita Maza de Juárez con el objetivo de atender las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan a varias localidades rurales del municipio.

Al encuentro asistieron representantes de las comunidades de Iturbide, Guadalupe Victoria, El Progreso y Margarita Maza de Juárez, junto con funcionarios estatales y directivos de la CFE. Durante la sesión se firmó una minuta de acuerdos que contempla acciones concretas para mejorar la infraestructura eléctrica en la zona.

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Entre los compromisos destacan la realización de labores de limpieza y mantenimiento de las líneas de conducción, poda de vegetación que interfiere con el tendido eléctrico, así como la revisión y sustitución de postes y cableado en mal estado. Previo a la firma, se realizó un recorrido de inspección por las líneas ubicadas en Graciano Sánchez “La Pantera” y otras áreas aledañas, donde se constató el deterioro de varios postes con riesgo de colapso, transformadores deficientes y componentes obsoletos.

Los representantes de la CFE reconocieron las deficiencias en la red y se comprometieron a dar seguimiento puntual a los trabajos acordados, con el fin de reducir las interrupciones que han afectado durante meses a cientos de familias en la zona rural de Bacalar.

Habitantes de diversas localidades exigieron una solución ante los constantes apagones / Especial

Las fallas recurrentes en el servicio eléctrico han generado múltiples afectaciones en las comunidades: pérdida de alimentos en refrigeradores, interrupciones en el suministro de agua potable que depende de bombas eléctricas, dificultades para los estudiantes que requieren luz para realizar sus tareas y problemas en actividades productivas como la agricultura y ganadería.

Las autoridades comunitarias señalaron que mantendrán una vigilancia cercana al cumplimiento de los acuerdos y pidieron que los trabajos se realicen en los plazos más breves posibles. “Esperamos que esta vez sí se cumpla y no se quede solo en promesas”, comentaron representantes de las localidades afectadas.

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Este tipo de reuniones reflejan la presión que ejercen las comunidades rurales ante un problema que se ha vuelto crónico en el sur de Quintana Roo. La población de Bacalar, especialmente en las zonas más alejadas, demanda una solución definitiva que garantice un servicio eléctrico estable y de calidad, indispensable para el desarrollo diario de las familias.

Las autoridades y la CFE indicaron que darán seguimiento a la minuta firmada y mantendrán comunicación permanente con los representantes comunitarios para informar los avances de los trabajos comprometidos.