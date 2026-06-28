Lázaro Cárdenas registra cinco casos de hombres agredidos por sus parejas

En lo que va del año, el municipio Lázaro Cárdenas ha registrado oficialmente cinco casos de violencia física y psicológica ejercida por mujeres contra hombres, señalaron las autoridades. Aunque la cifra es baja, representa el primer antecedente formal de este tipo de agresiones en la demarcación, donde históricamente estos hechos permanecían invisibles debido al temor de las víctimas a presentar denuncias.

De los cinco expedientes atendidos, solo uno fue judicializado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que refleja que el 80% de los afectados desiste de continuar con el proceso legal por presión social, vergüenza o para proteger la imagen de sus parejas.

Noticia Destacada Hallan a hombre sin vida en residencial de la avenida Huayacán; desaparecen sus pertenencias y camioneta

La coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Lázaro Cárdenas, Carmen Canul, informó que las estadísticas generales de atención permanecen estables; sin embargo, destacó que el cambio más significativo es que cada vez más hombres se acercan a solicitar apoyo institucional.

Explicó que el principal obstáculo surge cuando las víctimas son orientadas a acudir ante las autoridades ministeriales, ya que muchas deciden abandonar el procedimiento por miedo al escrutinio público, al estigma social o por evitar afectar a la mujer agresora.

El único caso que avanzó legalmente derivó en un operativo de acompañamiento integral y la emisión de medidas de protección. En coordinación con el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género (Geavig), el IMM resguardó a la víctima para que pudiera retirar de forma segura sus pertenencias del domicilio que compartía con su agresora, garantizando su integridad durante la separación.

El IMM apoyó a la víctima para que retirara a sus pertenencias del domicilio que compartía con su agresora / Luis Enrique Cauich

Este registro marca un precedente para la administración municipal, al ser la primera ocasión en que se documentan oficialmente este tipo de casos. Anteriormente, la violencia contra hombres no figuraba en las estadísticas debido a factores culturales que inhibían la denuncia.

La funcionaria señaló que, en muchos casos, son las madres de los afectados quienes acuden inicialmente al instituto para solicitar apoyo. Debido a que los protocolos impiden intervenir sin el consentimiento de la víctima, el personal realiza visitas domiciliarias para brindar información y orientación.

Noticia Destacada Normalizan la violencia en Villas Otoch Paraíso: familias viven entre el miedo y el silencio

Durante estas brigadas se entregan folletos sobre los distintos tipos de violencia, además de proporcionar los contactos de las instituciones que ofrecen asesoría jurídica y atención psicológica especializada.

El objetivo es romper el silencio, fomentar la denuncia y dejar en claro que ninguna forma de violencia debe normalizarse, sin importar el género del agresor. Ante esta nueva realidad, el Instituto Municipal de la Mujer también analiza adecuar sus talleres y campañas informativas para incluir la prevención del maltrato hacia los hombres, ampliando así el alcance de sus acciones más allá de la atención exclusiva a mujeres víctimas de violencia.