Normalizan la violencia en Villas Otoch Paraíso: familias viven entre el miedo y el silencio

Habitantes de la Región 259, específicamente del conjunto habitacional Villas Otoch Paraíso, ya normalizaron la violencia. La zona es considerada por numerosos ciudadanos y por sus propios residentes como una de las más inseguras de este destino turístico; por ello, las familias optan por permanecer dentro de sus viviendas cuando escuchan detonaciones de arma de fuego, enfrentamientos o disturbios en los pasillos del complejo.

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Un ejemplo reciente ocurrió el pasado viernes, cuando un hombre perdió la vida a consecuencia de impactos de bala durante las primeras horas de la mañana, mientras gran parte de los habitantes aún dormía. “Pensamos que era pirotecnia o golpes en alguna puerta; nunca imaginamos que fueran disparos”, comentaron algunos residentes. Los vecinos no se percataron de lo ocurrido sino hasta entrada la mañana, cuando observaron la escena.

Mientras elementos policiacos, militares y personal del Servicio Médico Forense realizaban las diligencias correspondientes, menores de edad, jóvenes y familias continuaban con sus actividades cotidianas, aparentemente ajenos a lo sucedido a escasos metros de sus hogares. “Solo podemos observar y escuchar desde las ventanas o detrás de las rejas porque no queremos involucrarnos con quienes tienen problemas, pero nos preocupa que nuestros hijos puedan convertirse en víctimas colaterales”, expresaron.

“Me enteré gracias a mi nieta, que está en un grupo de WhatsApp de los colonos. Muy temprano llegó a mi casa y me dijo: ‘¡Abuelita, abuelita! Pasó algo en tu pasillo’. Al principio no entendí a qué se refería hasta que me mostró en su celular lo que había ocurrido a tres casas de la mía”, relató Alexandra.

Los habitantes señalaron que este tipo de hechos violentos puede ocurrir a cualquier hora del día. Las ejecuciones no son el único problema que enfrenta la comunidad, pues también son frecuentes los casos de violencia familiar, maltrato infantil, agresiones contra mujeres e incluso crueldad hacia los animales.

Este sector de alta densidad poblacional se ha hecho muy conocido a nivel nacional debido a sus elevados índices delictivos. El consumo de drogas, particularmente entre adolescentes y jóvenes, representa una de las principales problemáticas en esta zona de Cancún, donde habitan alrededor de 40 mil personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Aunque organismos internacionales y autoridades locales han impulsado diversas estrategias de apoyo, asistencia y canalización de personas en situación de riesgo, los niveles de delincuencia continúan siendo motivo de preocupación entre los residentes.

“Vivimos rodeados de violencia y no tenemos otra opción más que guardar silencio y observar, porque quienes se dedican a actividades ilícitas saben dónde vivimos y no queremos tener problemas con ellos. Solo esperamos que no llegue el día en que ocurra un enfrentamiento más grave y resulte herida alguna persona inocente”, comentó un residente que solicitó mantener su identidad en reserva.

Mientras las autoridades llevaban a cabo las investigaciones, varios menores se acercaban con curiosidad a los acordonamientos, patrullas y vehículos de emergencia, jugando entre ellos o corriendo alrededor de las unidades oficiales. Adolescentes y madres jóvenes con bebés en brazos observaban la escena en silencio. La imagen reflejaba el impacto que el crimen ha tenido en el tejido social de la zona, donde las nuevas generaciones crecen en un entorno marcado por la inseguridad y los constantes episodios delictivos.

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