Quintana Roo suma nueve casos de dengue en una semana; suma 84 en total

Quintana Roo escaló en casos de dengue al sumar nueve contagios durante la última semana, los “focos rojos” se concentran en el sur del estado, la entidad ya alcanzó un acumulado de 84 pacientes en lo que va del año, ubicándose en el sexto lugar nacional por incidencia, de acuerdo con datos emitidos por la Dirección Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

Del total de diagnósticos confirmados en la entidad, 55 corresponden a dengue no grave, 27 presentan signos de alarma y dos han sido catalogados como graves.

Noticia Destacada Quintana Roo concentra el 40% de los casos de Chikungunya registrados en México

La tasa estatal se sitúa en 3.92; además, existen mil 408 casos en análisis y, hasta el momento, no se reportan fallecimientos en el estado.

A nivel nacional ya se contabilizan cuatro decesos asociados a esta enfermedad, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante el inicio de la temporada de lluvias y el aumento de la población de mosquitos transmisores.

Las instancias de Salud precisaron que las muertes confirmadas por dengue son validadas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y se difunden conforme sesiona ese organismo, por lo que no necesariamente coinciden con la semana epidemiológica en la que ocurrieron.

Autoridades alertaron por males gastrointestinales derivados del consumo de agua y alimentos contaminados. / POR ESTO!

También se dio a conocer que los municipios Bacalar y Othón P. Blanco concentran el 52.3 por ciento de los registros acumulados en la entidad y permanecen en semáforo epidemiológico rojo, lo que refleja que el sur del estado continúa siendo la región con mayor vulnerabilidad sanitaria.

En la Península de Yucatán, Quintana Roo también supera ampliamente a Yucatán y Campeche, que reportan 10 y 11 casos, respectivamente, consolidándose como la entidad con más contagios de la región.

Respecto al chikungunya, el panorama permanece sin modificaciones tanto en Quintana Roo como en el resto del país. A nivel nacional se mantienen 15 casos confirmados: seis en Quintana Roo y nueve en Chiapas.

El contexto sanitario adquiere mayor relevancia ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada del 11 de junio al 19 de julio. Aunque este destino no será sede oficial de encuentros, el Aeropuerto Internacional de Cancún funcionará como uno de los principales puntos de distribución de viajeros hacia distintas ciudades anfitrionas, lo que podría incrementar la movilidad internacional y el riesgo de dispersión de enfermedades transmisibles.

Los avisos preventivos emitidos con motivo de la justa deportiva advierten sobre diversos riesgos sanitarios asociados con eventos masivos internacionales, entre ellos padecimientos transmitidos por vectores, como dengue, chikungunya, zika, fiebre del Oeste del Nilo y otras afecciones infecciosas.

Noticia Destacada Casos de dengue aumentan 33% en Quintana Roo durante 2026

Las autoridades también alertaron sobre enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza, así como infecciones gastrointestinales derivadas del consumo de agua o alimentos contaminados, golpes de calor, deshidratación, infecciones de transmisión sexual, sarampión, Mpox y padecimientos bacterianos como meningitis o neumonía.

Ante este escenario, Quintana Roo enfrenta el desafío de contener el avance del dengue durante la etapa más crítica del año, caracterizada por la combinación de lluvias y altas temperaturas, además de fortalecer la vigilancia epidemiológica en uno de los principales destinos turísticos y aeroportuarios del país frente al flujo internacional que atraerá el Mundial del 2026.