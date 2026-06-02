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Dengue en Quintana Roo: ¿En qué colonias de Cancún y Chetumal habrán operativos de nebulizaciones?

Se recomendó a la población de mantener sus hogares limpios y evitar recipientes con agua acumulada.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

2 de jun de 2026

1 min

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Las nebulizaciones finalizarán hasta el viernes 5 de junio
Las nebulizaciones finalizarán hasta el viernes 5 de junio / Imagen hecha con IA

Ante el riesgo de casos por dengue y para evitar enfermedades transmitidas por los mosquitos, incluyendo el del Chikungunya y Zika, se estarán realizando operativos de nebulización en las ciudades de Chetumal como Cancún.

A partir del 1 al viernes 5 de junio en distintas colonias y horarios se llevarán a cabo, por lo que se han compartido la lista de las zonas para que los ciudadanos puedan saber cuáles son.

La entidad enfrenta el avance de la enfermedad, y la etapa más crítica, debido a la combinación de lluvias y altas temperaturas

Noticia Destacada

Quintana Roo suma nueve casos de dengue en una semana; suma 84 en total

Cancún (1 al 5 de junio)

  • Prado Norte
  • Región 102
  • Región 101
  • Regiones 210 y 211
  • Regiones 217 y 218
  • Región 220
  • Región 219
  • Región 94
  • Región 93
  • Región 228
  • Supermanzanas 59, 60, 61
  • Región 92
  • Supermanzanas 24, 25, 26, 27, 28, 30
  • Donceles 28
  • Lombardo Toledano
  • Bahía Azul
  • Supermanzana 74
  • Zona Hotelera de Cancún
  • Aeropuerto Internacional de Cancún
  • Región 99
  • Supermanzanas 513, 516, 517
  • Supermanzanas 514, 515, 518
  • Supermanzanas 38, 9, 40, 41, 42
  • Supermanzanas 45, 46, 47, 49, 50

Chetumal (1 al 5 de junio)

  • Nuevo Progreso
  • Residencial Chetumal
  • Tamalcab
  • Ampliación Proterritorio
  • Espíritu Santo
  • Fraccionamiento Bicentenario
  • Lázaro Cárdenas
  • Territorio Federal
  • Ampliación nueva generación
  • Bicentenario
  • Carlos Joaquín
  • Fraccionamiento Caribe
  • Nueva Generación
  • Félix González Canto
  • Sian Ka'an
  • El Encanto
  • Esperanza
  • Esperanza Parque Acuático
  • Fraccionamiento Proterritorio
  • Mario Villanueva

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