Dengue en Quintana Roo: ¿En qué colonias de Cancún y Chetumal habrán operativos de nebulizaciones?

Ante el riesgo de casos por dengue y para evitar enfermedades transmitidas por los mosquitos, incluyendo el del Chikungunya y Zika, se estarán realizando operativos de nebulización en las ciudades de Chetumal como Cancún.
A partir del 1 al viernes 5 de junio en distintas colonias y horarios se llevarán a cabo, por lo que se han compartido la lista de las zonas para que los ciudadanos puedan saber cuáles son.
Noticia Destacada
Quintana Roo suma nueve casos de dengue en una semana; suma 84 en total
Cancún (1 al 5 de junio)
- Prado Norte
- Región 102
- Región 101
- Regiones 210 y 211
- Regiones 217 y 218
- Región 220
- Región 219
- Región 94
- Región 93
- Región 228
- Supermanzanas 59, 60, 61
- Región 92
- Supermanzanas 24, 25, 26, 27, 28, 30
- Donceles 28
- Lombardo Toledano
- Bahía Azul
- Supermanzana 74
- Zona Hotelera de Cancún
- Aeropuerto Internacional de Cancún
- Región 99
- Supermanzanas 513, 516, 517
- Supermanzanas 514, 515, 518
- Supermanzanas 38, 9, 40, 41, 42
- Supermanzanas 45, 46, 47, 49, 50
Chetumal (1 al 5 de junio)
- Nuevo Progreso
- Residencial Chetumal
- Tamalcab
- Ampliación Proterritorio
- Espíritu Santo
- Fraccionamiento Bicentenario
- Lázaro Cárdenas
- Territorio Federal
- Ampliación nueva generación
- Bicentenario
- Carlos Joaquín
- Fraccionamiento Caribe
- Nueva Generación
- Félix González Canto
- Sian Ka'an
- El Encanto
- Esperanza
- Esperanza Parque Acuático
- Fraccionamiento Proterritorio
- Mario Villanueva