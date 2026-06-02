Dengue en Quintana Roo: ¿En qué colonias de Cancún y Chetumal habrán operativos de nebulizaciones?

Ante el riesgo de casos por dengue y para evitar enfermedades transmitidas por los mosquitos, incluyendo el del Chikungunya y Zika, se estarán realizando operativos de nebulización en las ciudades de Chetumal como Cancún.

A partir del 1 al viernes 5 de junio en distintas colonias y horarios se llevarán a cabo, por lo que se han compartido la lista de las zonas para que los ciudadanos puedan saber cuáles son.

Noticia Destacada Quintana Roo suma nueve casos de dengue en una semana; suma 84 en total

Cancún (1 al 5 de junio)

Prado Norte

Región 102

Región 101

Regiones 210 y 211

Regiones 217 y 218

Región 220

Región 219

Región 94

Región 93

Región 228

Supermanzanas 59, 60, 61

Región 92

Supermanzanas 24, 25, 26, 27, 28, 30

Donceles 28

Lombardo Toledano

Bahía Azul

Supermanzana 74

Zona Hotelera de Cancún

Aeropuerto Internacional de Cancún

Región 99

Supermanzanas 513, 516, 517

Supermanzanas 514, 515, 518

Supermanzanas 38, 9, 40, 41, 42

Supermanzanas 45, 46, 47, 49, 50

Chetumal (1 al 5 de junio)