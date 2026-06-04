Sélvame MX denunció derrame de aguas residuales de la planta “San Miguelito” en Cozumel

La organización civil Sélvame MX denunció un derrame de aguas residuales de la planta “San Miguelito” que está afectando a los manglares de la zona y la laguna Ciega, al norte de Cozumel, así como anomalías en el centro de tratamiento Bicentenario, en Tulum.

Dicha agrupación advirtió que la falta de saneamiento convirtió el daño ambiental en una situación normalizada en estas zonas.

A través de sus redes sociales cuestiona que, en el caso de Cozumel, se recibieron 241 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 para saneamiento ambiental; sin embargo, las instalaciones de “San Miguelito” siguen vertiendo aguas negras al ecosistema.

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Al respecto, el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza Sáez, refutó la afirmación y sostuvo que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un recorrido de inspección en el que descartó tal afectación. Además, la dependencia estatal aseguró que el complejo se ubica a 1.7 kilómetros de la zona de manglares.

En tanto, más de 441 mil 343 ciudadanos carecen de cobertura de los servicios de alcantarillado y saneamiento en el estado, según reconoció la propia CAPA.

El colectivo ambientalista denunció que el lugar descarga desechos que tendrían que ser procesados de forma adecuada y que esos escurrimientos avanzan hasta áreas protegidas y cuerpos de agua cercanos.

AMBIENTALISTAS documentaron en video agua verdosa, vegetación muerta y olores fétidos; advierten que los escurrimientos llegan a la laguna Ciega y zonas de manglar / POR ESTO!

A través de un video publicado en Internet, describieron un trayecto marcado por un olor fétido a drenaje, charcos de agua verde y zonas de vegetación muerta.

Investigadores de la agrupación aseguraron que realizaron análisis de campo y detectaron altas concentraciones de contaminantes, entre ellos coliformes fecales, E-coli, nitrógeno y fosfatos. A partir de esos resultados, sostuvieron que la contaminación no puede asumirse como parte habitual del paisaje.

En el 2025, la planta “San Miguelito” comenzó obras de ampliación con el objetivo de duplicar su capacidad de 110 a 230 litros por segundo, mediante una inversión superior a los 210 millones de pesos, luego de más de cuatro décadas sin intervenciones similares.

En un video, activistas documentaron charcos de líquido verde, vegetación muerta y la presencia de escurrimientos de aguas negras que avanzan hacia manglare / Sélvame MX

Sitios de tratamiento en el estado

El titular de la CAPA afirmó que el procesamiento de los desechos se realiza mediante 30 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). De esta cifra, 12 instalaciones son administradas por los organismos operadores de la propia comisión.

Otras tres estructuras que eran atendidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la zona hotelera de Cancún ahora quedan a cargo del estado por medio de la Secretaría de Turismo Estatal, utilizando el Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo (Infratur). El resto de los complejos los coordina la empresa concesionaria Aguakan.

La dependencia detalló que la capacidad instalada permite procesar 3 mil 59 litros por segundo, aunque el caudal actual es de 2 mil 39, justificando que existe suficiente espacio de recepción.

Sin embargo, más de 441 mil 300 personas carecen de esta cobertura en la entidad, de acuerdo con las estadísticas de la propia institución.