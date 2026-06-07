Denuncian pesca furtiva y falta de vigilancia en costas de Playa del Carmen

La pesca furtiva continúa sin ser frenada en Playa del Carmen y, además de afectar los ecosistemas marinos, está generando pérdidas económicas para las cooperativas turísticas y pesqueras que operan de manera legal, señalaron el activista Carlos Jiménez Arreola, el presidente de la Cooperativa Turística Mar Caribe, José Gómez Burgos, y el buzo Daniel Santos Madrigal.

De acuerdo con los entrevistados, la presencia constante de embarcaciones que realizan actividades de captura sin autorización refleja una falta de vigilancia por parte de las autoridades encargadas de proteger los recursos marinos.

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Carlos Jiménez Arreola advirtió que la pesca furtiva provoca daños ecológicos, económicos y sociales que podrían agravarse si no se implementan medidas de control más estrictas. Explicó que la extracción indiscriminada de especies, el uso de artes de pesca prohibidas y la captura de ejemplares fuera de las tallas permitidas o durante periodos de veda afectan gravemente la biodiversidad marina.

“El uso de métodos destructivos daña ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral y el lecho marino. Cuando no se respetan las vedas o los límites de captura, se impide la recuperación natural de las poblaciones de peces y se pone en riesgo su permanencia”, señaló.

Por su parte, José Gómez Burgos afirmó que cada vez es más común observar embarcaciones ajenas a las cooperativas realizando actividades de pesca en alta mar.

Integrantes de cooperativas denunciaron la presencia constante de embarcaciones que realizan actividades pesqueras sin autorización / Gustavo Escalante

“Todos los días aparecen nuevas embarcaciones y no sabemos quiénes son ni si cuentan con permisos. Mientras los integrantes de las cooperativas cumplimos con la normatividad, otras personas realizan capturas sin autorización, afectando a quienes trabajamos de manera legal”, comentó.

Añadió que desconoce si los productos obtenidos mediante estas prácticas son destinados a la venta o al autoconsumo, pero insistió en que toda actividad pesquera debe cumplir con los permisos correspondientes.

A su vez, el buzo Daniel Santos Madrigal aseguró que en el mar la situación es evidente y que los pescadores furtivos aprovechan la escasa vigilancia por parte de las autoridades.

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“Pese a las denuncias y a la presencia constante de embarcaciones realizando capturas ilegales, no vemos acciones suficientes para proteger las especies marinas y los arrecifes. La vigilancia sigue siendo insuficiente”, expresó.

Los entrevistados coincidieron en que la pesca furtiva altera el equilibrio de los ecosistemas marinos, afecta la reproducción de diversas especies y genera competencia desleal para quienes cumplen con las disposiciones legales, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar los operativos de inspección y vigilancia en las costas de Playa del Carmen.