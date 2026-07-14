Semarnat aprueba la MIA para la restauración de una playa en hotel de Akumal

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para un proyecto de recuperación de playa en un hotel de Akumal, con el argumento de que el sitio registra una pérdida de hasta 11.4 metros de arena por año.

La intervención contempla estructuras de protección, dunas artificiales, revegetación del cordón dunar y la extracción de arena marina, mientras el proyecto estatal para restaurar 33.5 kilómetros de arenales públicos permanece aplazado hasta el 2027.

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De acuerdo con la autorización ambiental, identificada con el folio 23QR2024T004, el proyecto considera la extracción de 12 mil 954 metros cúbicos del fondo marino frente al inmueble, además de la ampliación del muelle existente para habilitar un andador rústico de madera. La dependencia federal otorgó un plazo de 18 meses para ejecutar las obras y una vigencia de 50 años para su aprovechamiento.

En contraste, el Gobierno de Quintana Roo mantiene pendiente el programa de recuperación de playas públicas anunciado desde 2024, el cual aún espera la autorización ambiental correspondiente. La propuesta contempla intervenir 33.5 kilómetros de litoral: 12 kilómetros en Cancún, 12 en Playa del Carmen, siete en Puerto Morelos y 2.5 en Cozumel.

Especialistas advierten que este tipo de obras puede modificar las corrientes marinas y aumentar la erosión en playas vecinas. / Liza Vera

Especialistas en dinámica costera señalaron que las acciones de recuperación aplicadas únicamente en tramos específicos pueden modificar las corrientes y el comportamiento del oleaje, lo que favorece la erosión en las playas contiguas.

Explicaron que este fenómeno, conocido como “efecto de cabeza saliente”, puede acelerar la pérdida de arena en los extremos de las zonas intervenidas.

En marzo, la Semarnat también autorizó el proyecto “Acciones para Reacondicionamiento de Playa” del Condominio Puerto Cancún UC69. La resolución establece un periodo de cinco años para la ejecución de los trabajos y una vigencia de 50 años para las labores de mantenimiento.

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Ese proyecto busca rehabilitar y estabilizar aproximadamente 785 metros de playa frente al desarrollo, con el propósito de recuperar la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) erosionada entre la escollera y el campo de golf, además de conservar el libre tránsito de los visitantes, de acuerdo con la documentación presentada por el promovente.

Asimismo, permanece en evaluación un proyecto privado para restaurar 5 mil 625 metros cuadrados de playa en Punta Nizuc, con una inversión estimada de 14 millones de pesos por parte de Banca Mifel. En Playa del Carmen también se plantea la recuperación de 8.6 kilómetros de litoral mediante la extracción de 2.5 millones de metros cúbicos de arena y la instalación de estructuras de contención.

Expertos coincidieron en que este tipo de intervenciones ofrecen resultados temporales, ya que la arena añadida suele desplazarse con el tiempo, incrementando la vulnerabilidad de las zonas adyacentes.