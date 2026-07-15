Fatal accidente: Motociclista pierde la vida tras ser arrastrado y arrollado por doble remolque en Seybaplaya

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida luego de ser arrollado por una unidad de carga doble remolque cuando circulaba a bordo de su motocicleta en Seybaplaya.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 15 de julio, alrededor de las 08:00 horas, a la altura del puente de Payucán, también conocido como puente de la cementera en Seybaplaya.

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Según reportes preliminares, el operador de la unidad de carga que transportaba vigas no respetó su alto al ingresar a una glorieta, por lo que atropelló al motorista, quien sufrió la amputación de una mano y una pierna. De acuerdo con testigos oculares, el motorista fue arrastrado varios metros tras el impacto.

Al lugar acudieron las autoridades, realizando las diligencias correspondientes como el abanderamiento y el traslado del cuerpo a la morgue