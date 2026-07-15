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Fatal accidente: Motociclista pierde la vida tras ser arrastrado y arrollado por doble remolque en Seybaplaya

Por Jorge May

15 de jul de 2026

1 min

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Fatal accidente en puente de Payucán: motorista pierde la vida
Fatal accidente en puente de Payucán: motorista pierde la vida

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida luego de ser arrollado por una unidad de carga doble remolque cuando circulaba a bordo de su motocicleta en Seybaplaya.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 15 de julio, alrededor de las 08:00 horas, a la altura del puente de Payucán, también conocido como puente de la cementera en Seybaplaya.

Este miércoles el peso sigue con tendencia estable frente al dólar: este es el tipo de cambio este 15 de julio de 2026 en México y América LAtina.

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Según reportes preliminares, el operador de la unidad de carga que transportaba vigas no respetó su alto al ingresar a una glorieta, por lo que atropelló al motorista, quien sufrió la amputación de una mano y una pierna. De acuerdo con testigos oculares, el motorista fue arrastrado varios metros tras el impacto.

Al lugar acudieron las autoridades, realizando las diligencias correspondientes como el abanderamiento y el traslado del cuerpo a la morgue

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