Adiós a los autos abandonados: Retiran en Mérida casi 300 vehículos de las calles

Los vehículos abandonados comienzan a desaparecer de las calles de Mérida. Como resultado de un operativo permanente entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cerca de 300 unidades que permanecían en desuso o invadían la vía pública ya fueron retiradas, con el objetivo de mejorar la movilidad, recuperar espacios y prevenir problemas de salud y seguridad.

La estrategia prioriza el retiro voluntario de los automóviles por parte de sus propietarios, aunque contempla el uso de grúas cuando éstos ignoran los avisos emitidos por la autoridad municipal.

Atención a reportes ciudadanos

El coordinador de Protección Civil de Mérida, Miguel Darío Soto Herrera, explicó que las acciones comienzan a partir de los reportes realizados por vecinos, quienes alertan sobre vehículos que llevan largos periodos estacionados en calles, banquetas o espacios públicos.

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Tras recibir la denuncia, personal del Ayuntamiento inspecciona el lugar y busca un acercamiento con los propietarios para invitarlos a retirar las unidades sin necesidad de aplicar sanciones.

Sólo cuando los responsables hacen caso omiso a las notificaciones, el municipio solicita el apoyo de la SSP para trasladar los vehículos al corralón, siguiendo el procedimiento establecido.

Buena respuesta

El funcionario destacó que la respuesta ciudadana ha sido favorable, ya que en numerosos casos los dueños optan por mover los automóviles antes de que intervengan las autoridades. Esta disposición ha sido especialmente visible entre propietarios de talleres mecánicos que utilizaban la vía pública para resguardar unidades.

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Además de obstaculizar la circulación de peatones y automovilistas, los vehículos abandonados representan un problema urbano al convertirse en sitios de acumulación de basura, potenciales criaderos de mosquitos y riesgos adicionales durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el balance más reciente del Ayuntamiento, la cifra de casi 300 vehículos retirados incluye tanto las unidades remolcadas por las autoridades como aquellas que fueron retiradas voluntariamente por sus propietarios tras recibir el exhorto oficial.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a evitar que calles y banquetas sean utilizadas como depósitos permanentes de vehículos fuera de circulación y recordaron que el operativo continuará de manera permanente para atender los reportes ciudadanos y mantener despejadas las vialidades de la capital yucateca.