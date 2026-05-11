Tixkokob inicia el armado de su tradicional ruedo taurino para la fiesta de San Bernardino de Siena

Con entusiasmo, alegría y camaradería, cientos de personas se unieron para comenzar el armado del ruedo taurino artesanal que se usará en las próximas festividades en honor a San Bernardino de Siena en Tixkokob.

El ruido de sierras y machetes se escuchaba de lejos, revelando que unos cortaban los maderos que se colocarán y otros tiraban los hilos para nivelar la estructura.

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Palqueros y gente de la localidad se unieron para empezar con la excavación para los troncos, que como medida reglamentaria tendrán una profundidad mímima de 80 centímetros y máxima de un metro, para hacerlos muy fuertes y que sostengan las maderas y tubos, de siete metros, que soportarán a las personas que llegarán a las corridas.

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La parte final consistirá en subir los tres niveles que tendrá el ruedo y dar los últimos detalles, entre ellos el techo, que puede ser de huano, láminas o lona.