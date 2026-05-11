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Tixkokob inicia el armado de su tradicional ruedo taurino para la fiesta de San Bernardino de Siena

Habitantes de Tixkokob trabajan unidos en la construcción del ruedo para las corridas en sus fiestas patronales.

José Alfredo Islas Chuc

Por José Islas

11 de may de 2026

1 min

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Arman ruedo artesanal en Tixkokob
Arman ruedo artesanal en Tixkokob / Especial

Con entusiasmo, alegría y camaradería, cientos de personas se unieron para comenzar el armado del ruedo taurino artesanal que se usará en las próximas festividades en honor a San Bernardino de Siena en Tixkokob.

El ruido de sierras y machetes se escuchaba de lejos, revelando que unos cortaban los maderos que se colocarán y otros tiraban los hilos para nivelar la estructura.

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Palqueros y gente de la localidad se unieron para empezar con la excavación para los troncos, que como medida reglamentaria tendrán una profundidad mímima de 80 centímetros y máxima de un metro, para hacerlos muy fuertes y que sostengan las maderas y tubos, de siete metros, que soportarán a las personas que llegarán a las corridas.

Esta actividad ha cobrado mayor relevancia en los últimos años

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La parte final consistirá en subir los tres niveles que tendrá el ruedo y dar los últimos detalles, entre ellos  el techo, que puede ser de huano, láminas o lona.

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