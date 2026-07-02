Concluye sin resultados operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Felipe Carrillo Puerto

Sin indicios de personas desaparecidas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el operativo de Búsqueda implementado en el sur del municipio todo parece indicar que fue infructuoso. Mientras tanto no se ha activado otra ficha de los jóvenes que se encuentran desaparecidos y que forman parte el número gris de victimas que no se encuentran con denuncia su desaparición.

De acuerdo a información que se pudo indagar, se supo que con el operativo de búsqueda que se implemento en las ultimas horas en el municipio, donde participaron madres buscadoras y autoridades de investigación, policiales y fuerzas federales, quienes recorrieron caminos y brechas que colindan con la carretera 307 Reforma Agraria – Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto-Andrés Quintana Roo.

Noticia Destacada Desaparece un joven en Felipe Carrillo Puerto; activan ficha de búsqueda

Las madres y familiares buscadoras que participaron, fueron principalmente del joven que fue denunciado su desaparición el pasado 26 de junio, y que tras varias horas de una intensa búsqueda no encontraron algún posible indicio que pudiera revelar el paradero de este joven de escasos 19 años de edad.

El operativo se extndió hasta la comunidad de Uh.May y caminos aledaños en búsqueda de del joven Christian Israel Pérez Alcocer, de 19 años de edad, quien presente señas particulares, perforaciones en ambos lóbulos de las orejas, un arete en forma de diamante en la oreja derecha y una cicatriz en la frente.

Las autoridades revelaron que el día de su desaparición vestia una playera tipo polo color azul oscuro, short de mezclilla azul claro deslavado y chanclas grises, y hasta el momento se desconoce de su paradero.