Desaparece un joven en Felipe Carrillo Puerto; activan ficha de búsqueda

Luego de tres días de haber sido denunciado la desaparición del joven Christian Israel Pérez Alcaocer, la Fiscalía General del Estado, revelo la ficha de búsqueda. Con este hecho ya suman 25 casos acumulados de denuncias de personas desaparecidas en el municipio. Aunque madres buscadoras aseguran que existe mas casos de desapariciones que no han sido denunciados.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes oficiales se pudo conocer que en las ultimas horas, salió a relucir una ficha de búsqueda de la desaparición de un joven carrilloportense quien fue identificado como Christian Israel Pérez Alcocer de 19 años de edad.

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Según el documento hace referencia que los hechos se registraron desde el pasado 25 de junio del presente año y la denuncia se hizo un día después de los hechos, y extrañamente la ficha de búsqueda fue revelada apenas hace unas horas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Se pudo indagar que la madre de familia, tuvo que acudir nuevamente ante la Fiscalía General del Estado para que puedan activar la ficha de búsqueda de su hijo. El agraviado tal como refiere el documento una de las señas particulares que presenta es una perforación en el lóbulo de ambas orejas, en la derecha cuenta con un arete en forma de diamante, en la frente cerca del cuero cabelludo una cicatriz de centímetro u medio de largo.

Menciona que al momento de la desaparición de esta persona vestía una playera, tipo polo de color azul oscuro, short de mezclilla rasgado y deslavado de color azul, y chanclas de color gris.

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Los familiares se encuentran angustiados, debido a que desconocen el paradero de este joven, por lo que han solicitado la participación de la ciudadanía a través de las redes sociales.

En lo que va del presente año se han registrado 25 casos acumulados de personas desaparecidas en el municipio y durante el mes que concluye, se han denunciado y que se han dado a conocer al publico mediante las respectivas fichas de búsqueda, cuatro casos y que hasta la fecha no se sabe del paradero de estas personas.