Vecinos de Villas del Sol denuncian registro abierto de drenaje de Aguakan en Playa del Carmen

Un registro abierto de la red de drenaje sanitario, a cargo de la concesionaria Aguakan, representa no solo un foco de infección, sino también un peligro para los habitantes del fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen. Ante esta situación, los vecinos exigen a las autoridades municipales atender el problema.

Los ciudadanos Emanuel Borge Santos, Yolanda Uc Morales y Leo Sánchez Mendoza señalaron que este problema no es nuevo, sino que tiene tiempo presentándose, y afirmaron que ha sido reportado en varias ocasiones sin obtener respuesta.

El registro se ubica sobre la calle Vireos, en el tercer parque de Villas del Sol, donde permanece una tapa abierta de la red de alcantarillado. Pese a los reportes constantes, la concesionaria ha hecho caso omiso, indicó Leo Sánchez.

Emanuel Borge señaló que el registro emite olores fétidos que han comenzado a afectar a los vecinos, además de representar un peligro, especialmente para los niños que transitan por la zona.

Un video difundido en redes sociales evidencia el riesgo en el área. Como medida preventiva, los vecinos colocaron un palo como señal de advertencia para los transeúntes; sin embargo, señalaron que esto no garantiza la seguridad.

Por su parte, la señora Yolanda Uc pidió la intervención de las autoridades municipales para que se atienda el problema, ya que por las condiciones actuales el sitio se ha convertido en una “boca de lobo”, especialmente durante la noche, cuando existe riesgo de caídas o fracturas.

Los vecinos criticaron que la concesionaria Aguakan se enfoca únicamente en el cobro del servicio de agua potable, pero no en el mantenimiento de la infraestructura. Asimismo, señalaron que las autoridades municipales no han mostrado interés en resolver la problemática.

“Solo llegaron a Playa del Carmen a recaudar dinero, pero no solucionan los problemas; la infraestructura está colapsando en toda la ciudad”, expresaron los inconformes.

Emanuel Borge hizo un llamado a las autoridades municipales para que presionen a la concesionaria a cumplir con la correcta prestación de sus servicios antes de que ocurra una desgracia.

Finalmente, los vecinos señalaron que los diputados de Quintana Roo tampoco han atendido el problema, ya que —dijeron— están más enfocados en actividades políticas y campañas en redes sociales, mientras las problemáticas sociales continúan sin solución.