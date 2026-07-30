Tras ejecución en Ciudad del Carmen, despliegan fuerte operativo y aseguran una motocicleta

Un intenso operativo encabezado por corporaciones de seguridad se desplegó durante la noche del miércoles en la colonia Manigua, donde fue asegurada una motocicleta como parte de las investigaciones por la ejecución de un hombre ocurrida horas antes en la colonia Tila.

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Las diligencias se realizaron en un domicilio ubicado sobre la privada Allende, entre las calles Constitución y Vicente Guerrero, donde elementos de la Policía Ministerial, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, acordonaron la zona para efectuar la inspección correspondiente, lo que generó expectación entre los vecinos.

De manera extraoficial, trascendió que las autoridades buscaban una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante el ataque armado registrado en la colonia Tila, motivo por el cual se intervino el inmueble como parte de las investigaciones ministeriales.

Al término de las diligencias, los agentes aseguraron una motocicleta, cuyas características no fueron reveladas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la unidad está directamente relacionada con la ejecución o si forma parte de otra carpeta de investigación por algún hecho delictivo ocurrido en Ciudad del Carmen.

A pesar del amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, no se reportaron personas detenidas durante el operativo. La motocicleta quedó a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para determinar su posible vínculo con el homicidio y esclarecer los hechos.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido información oficial sobre los resultados del operativo ni sobre los avances en la investigación de la ejecución registrada en la colonia Tila.

JGH