Activistas denuncian que proyecto hotelero en Punta Venado pone en riesgo manglares, jaguares y tortugas marinas

Activistas de Playa del Carmen buscan tumbar el proyecto hotelero en Punta Venado y recolectan firmas, ya que amenaza destruir cuatro especies de mangle, y otras 24 especies protegidas, así como especies animales en peligro de extinción como el jaguar, tigrillo, la tortuga marina, el paisaje sufriría daños irreversibles, señalan activistas: Elías Siebenborn, Guadalupe de la Rosa y José Urbina Bravo.

Por su parte la empresa The Ritz Carlton Residences Riviera Maya en la www.realestate.com,au/international/mx/puntavenado-calica-playa del carmen ya está comercializando los departamentos de lujo en la costa protegida, señalan que el proyecto es desarrollado por RMLA, Oleum Joint Venture, S. de R.L. de C.V. y cobra vida gracias a la colaboración de equipos de diseño y planificación reconocidos internacionalmente.

Quieren hacer un hotel de lujo en Punta Venado, para ello van a tirar la selva donde los animales se van a morir, pero no lo vamos a permitir, porque encontramos al menos 24 especies protegidas como tortugas anidando ahora mismo en esa playa, es un corredor biológico entre dos Áreas Naturales Protegidas Federales, incluso, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de forma parcial, hasta ahora llevamos más de 4 mil firmas en Change.org, pero necesitamos más para detener la destrucción, explicó el activista Elías Siebenborn.

Este proyecto va a desmontar y rellenar manglares, y se contaminar la zona, ya que el mangle filtra agua a mar para darle nutrientes a los pastos marinos y corales donde viven las tortugas y una variedad de peces, además, aumentaría la erosión en la costa y dejaría de proteger frente a huracanes, porque actúan como barrera muy eficiente contra tormentas, comento.

En la zona arrecifal existe el criadero de peces, es el hábitat para muchos animales como aves migratorias. El manglar fija hasta cinco veces más carbono que los bosques y crece en donde hay litoral, por eso es un aliado natural muy eficiente contra el calentamiento global y de los mares, puntualizó activista Elías Siebenborn.

La inmobiliaria pretende colocar pilotes en cenotes y esto causaría contaminación, la entrada del fierro y el cemento causa contaminación por derrames y corrosión, las sustancias que se sueltan van directo al mar, la laguna arrecifal y el arrecife en donde causan más efectos negativos.

El activista dijo que aumentará la degradación ambiental por el daño al manglar, empeorando la calidad de agua que drena hacia el mar, se interrumpe más el corredor biológico dejando más aislamiento a las especies en peligro de extinción. Se degradan las playas además de ser privatizadas, con esto se cierran las actividades de ecoturismo sano para la población local.

La activista Guadalupe de la Rosa, hace un llamado a la población sumarse para la defensa de los recursos naturales, porque están acabando con lo poco de la naturaleza de la Riviera Maya, el turismo no viene para contemplar moles de cemento, sino a disfrutar de la naturaleza.

El activista José Urbina Bravo, lamentó lo que está pasando en Quintana Roo, al pronunciar que hay reportes de contaminación de aguas residuales en los cenotes por falta de un adecuado manejo, aunado a la excesiva depredación ambiental que se esta reportando.

El acelerado desarrollo turístico en la Riviera Maya y sin infraestructura ha provocado degradación ecológica, y esto ha causado que se abarate el destino al sepultar los recursos naturales, y aun vemos que se sigue masificando con el todo incluido, opinó Urbina Bravo.

Ante esta amenaza, tenemos una acción de fila más en www.change.org, donde estamos informando a la población con publicaciones y tenemos acciones de donación para gastos en procesos legales relacionados con este caso, ya que la vida y la salud depende de todos, si queremos más destrucción o más vegetación, agregó el activista.