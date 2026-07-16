Activistas alertan por el deterioro del arrecife del Caribe Mexicano

Más 500 especies de peces y de corales duros están en grave peligro a lo largo de la barrera arrecifal del Caribe Mexicano, debido al anclaje de embarcaciones, pesca furtiva y asentamientos humanos “irregulares” que descargan aguas negras al subsuelo, sin mencionar los desarrollos inmobiliarios a lo largo de la costa que cimentaron hoteles sobre manglares, señalaron activistas ambientales.

Para el activista Laura Patiño Esquivel, la vigilancia de parte de las autoridades es deficiente, además no realizan monitoreos de los recursos marinos, cuando la zona arrecifal ya presenta blanqueamiento por sedimentación.

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Para la activista Guadalupe de la Rosa, los desarrollos turísticos fuera de la ley ambiental están matando al destino, hace falta conciencia para la protección y conservación de lo más preciado que se tiene.

Los arrecifes se están deteriorando por la sedimentación provocado por aguas residuales que se generan en los asentamientos humanos “irregulares”, se ha observado el desprendimiento de plantas marinas, esta circunstancia se debe prevenir antes que el impacto sea mayor, comentó el buzo José Urbina Bravo.

Cabe mencionar que el Sistema Arrecifal Mesoamericano, conocido como el arrecife mesoamericano, es una barrera de coral que se extiende sobre aproximadamente mil kilómetros a lo largo de la costa caribeña de México, Belice, Guatemala y Honduras.

Lo más valioso del Caribe Mexicano esta en riesgo no solo por falta de vigilancia, sino por falta de infraestructura de la ciudad, los asentamientos irregulares sin red de drenaje sanitario están descargando aguas negras en grutas o cenotes, y esas aguas terminan dañando a los arrecifes.

Para el activista Roger de la Mora, opinó que esta barrera es el hábitat de más de 65 especies de peces, al ser el refugio importante para numerosas especies protegidas o en peligro de extinción, como las tortugas marinas, verdes, laud, carey, caracola reina y el coral negro, creo que las autoridades deben de tomar en serio la prevención impactos.

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Mientras que Guadalupe de la Rosa opinó que los grandes desarrollos hoteleros construidos sobre manglares han impacto el mundo marino, y lo peor es que los manglares que aun se conservan sobre a costa desde la Avenida CTM hasta la zona de Playa Punta Esmeralda está al asecho de inversionistas, y esto no se debe permitir.

"Lo que está pasando la carencia de valores ambientales, el gobierno ha venido autorizando desarrollos inmobiliarios a fin de recaudar recursos, y el inversionista destruye los recursos naturales para recuperar su dinero rápido, y dejan las facturas a la población, un destino deteriorado de sus recursos naturales", concluyó.