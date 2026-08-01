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Campeche / Sucesos

Accidente en Campeche deja tres lesionados

Un accidente entre un automóvil y una camioneta en la zona de la Concha Acústica dejó tres personas lesionadas y daños materiales de consideración.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de ago de 2026

1 min

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Policía Estatal interviene en accidente con daños cuantiosos
Policía Estatal interviene en accidente con daños cuantiosos

Una menor de edad y dos adultos resultaron lesionados tras un accidente entre dos vehículos registrado en la zona de la Concha Acústica, el cual dejó además daños materiales de mayor cuantía.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 12, donde presuntamente la conductora de un automóvil intentó ganarle al semáforo, atravesándose al paso de una camioneta que circulaba con dirección al Centro Histórico. A consecuencia del fuerte impacto, el automóvil activó las bolsas de aire y terminó con daños de mayor cuantía, mientras que la camioneta presentó afectaciones de consideración en la parte frontal.

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Paramédicos del sector salud brindaron atención a la menor lesionada, a su madre y al chofer de la camioneta, sin que fuera necesaria su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades

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