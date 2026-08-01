Yucatán y Campeche fortalecen colaboración regional: ¿qué proyectos comparten?

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, afirmó que la relación con el Gobierno de Campeche atraviesa por un momento de estrecha colaboración, lo que permite impulsar proyectos estratégicos en beneficio de ambas entidades. El mandatario destacó la disposición para trabajar de manera conjunta y fortalecer el desarrollo regional en el sureste del país.

En entrevista, Díaz Mena expresó que mantiene una relación cercana con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien acudió a acompañar en su mensaje de gobierno, donde reconoció que la disposición de la mandataria es uno de los factores que fortalece el trabajo coordinado entre ambas administraciones.

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El titular del Poder Ejecutivo yucateco indicó que la cooperación entre los dos estados tiene como uno de sus principales ejes el fortalecimiento de la actividad turística. Explicó que ambos gobiernos impulsan estrategias para consolidar el circuito turístico del Mundo Maya, con el propósito de aprovechar la riqueza cultural, arqueológica y natural que comparten las entidades del sureste mexicano.

Díaz Mena señaló que el Tren Maya constituye una herramienta fundamental para alcanzar ese objetivo, ya que permite conectar los principales destinos turísticos de la región. Explicó que la estrategia busca que los visitantes que llegan al Caribe mexicano extiendan su estancia y recorran otros puntos de interés en Campeche, Yucatán y Chiapas, lo que contribuirá a una mayor derrama económica para las comunidades.

El gobernador precisó que la promoción contempla rutas que incluyan sitios emblemáticos como Calakmul, Palenque y Chichén Itzá. Consideró que el flujo de turistas hacia esos destinos incrementará conforme se fortalezca la operación del Tren Maya y se consolide la promoción conjunta entre los estados participantes. Añadió que esta visión regional permitirá distribuir mejor los beneficios de la actividad turística.

Asimismo, destacó que la coordinación entre Yucatán y Campeche no se limita al sector turístico. Recordó que ambas entidades también colaboran en proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo económico del sureste, entre ellos el gasoducto que permitirá ampliar el suministro de gas natural en la región.