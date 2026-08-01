Beca SECIHTI para madres jefas de familia 2026: requisitos, montos y fecha límite para solicitarla

Las madres mexicanas que estudian una licenciatura o una carrera de técnico superior universitario en una institución pública todavía pueden solicitar la Beca Nacional de Inclusión SECIHTI 2026, siempre que sean la principal o única proveedora económica de su familia.

El apoyo busca reducir el abandono escolar provocado por la falta de recursos y permitir que las beneficiarias concluyan sus estudios presenciales. La convocatoria está dirigida únicamente a mujeres mexicanas que tienen bajo su responsabilidad económica a una hija o hijo.

De acuerdo con los términos específicos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 27 de agosto de 2026, a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto dinero entrega la beca SECIHTI para madres?

La beca contempla un apoyo mensual de 4 mil 500 pesos, que se entrega durante el periodo autorizado para concluir el programa académico.

También incluye 2 mil pesos anuales para material escolar, depositados al inicio del ciclo educativo, en agosto o septiembre, así como un pago único de 20 mil pesos para cubrir inscripción, transporte, materiales y otras necesidades relacionadas con los estudios.

Las beneficiarias tienen acceso al servicio médico del ISSSTE durante la vigencia del apoyo. La cobertura puede durar entre seis y 48 meses, dependiendo del tiempo que reste para finalizar la carrera.

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo?

Las aspirantes deben ser mexicanas, estar inscritas en una universidad pública y cursar un programa presencial escolarizado de licenciatura o técnico superior universitario.

También deben acreditar que son la principal o única aportadora económica del hogar y que mantienen al menos a una hija o hijo menor de 18 años. La convocatoria permite participar a madres con hijos mayores de edad cuando estos tengan una discapacidad acreditada.

Entre los documentos solicitados se encuentran las actas de nacimiento, la constancia de inexistencia o disolución del matrimonio y una carta bajo protesta de decir verdad sobre la responsabilidad económica familiar.

¿Cómo se realiza el registro para la beca?

El programa académico de la aspirante debió ser registrado previamente por su institución educativa. La matrícula puede incorporarse hasta el 13 de agosto, mientras que la estudiante debe concluir y enviar su solicitud antes del 27 de agosto.

El trámite se realiza mediante el sistema Ápeiron de la SECIHTI. La solicitud debe firmarse electrónicamente con la CURP vigente y la aspirante tiene la obligación de revisar el sistema para conocer si existen documentos o datos que deban corregirse.

El periodo para atender inconsistencias concluye el 3 de septiembre y la formalización de las becas asignadas podrá realizarse hasta el 24 de septiembre.

La SECIHTI advierte que el registro es gratuito y que presentar una solicitud no garantiza automáticamente la asignación, pues los apoyos dependen del cumplimiento de requisitos y de la disponibilidad presupuestaria.

En el SIGUIENTE ENLACE puedes conocer toda la información de esta beca.

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