Alertan por impacto ambiental de proyecto hotelero autorizado en Punta Venado

Activistas advierten los riesgos ecológicos que impactará un proyecto hotelero autorizado de forma parcial y condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la vegetación virgen en la zona conocida como Punta Venado en Playa del Carmen.

El área está conformada por vegetación como manglares y diversas especies animales en peligro de extinción: comentaron, José Urbina Bravo, buzo y miembro de Cenotes Urbanos y Guadalupe de la Rosa.

Por su parte las autoridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el resolutivo del promovente, reconocen que los daños a los manglares son inevitables, además al instalar pilotes, los daños impactaran a la zona arrecifal.

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De acuerdo al resolutivo de la Semarnat oficio número SRA/DGIRA/DG-03530-26, el proyecto consiste en la construcción de dos hoteles con 214 y 215 habitaciones respectivamente para un total de 429 habitaciones, un club de playa, una zona comercial, caminos y vialidades y un puente sobre vegetación del manglar.

Además de un área de servicios y la construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, para ello, pretenden realizarse en un predio de más de 72 hectáreas de terreno donde utilizarían alrededor de 25 hectáreas.

El promovente reconoce la existencia de duna costera, mangle botoncillo, blanco, rojo y guano de costa, y diversas especies animales.

El activista José Urbina Bravo, advirtió que este proyecto es una grave amenaza ecológica subterránea, debajo de esta zona existe cuentas y cenotes donde fluye el manantial, creo que debemos hacer conciencia para proteger y conservar lo que aún tenemos en Quintana Roo.

El turismo viene a este destino no para conocer “moles de cemento”, sino que viajan desde el extranjero para tener contacto con la naturaleza, el gobierno no le interesa proteger los recursos naturales, y los inversionistas menos, porque solo van detrás del dinero.

Están llenando cuartos hoteleros la Riviera Maya cuando no alcanzan ni el 100 por ciento de ocupación, y mientras más desarrollos turísticos aterrizan se está abaratando el destino, está dejando de ser exclusivo.

La activista Guadalupe de la Rosa, comentó que Playa del Carmen no ha aprendido de los errores de Cancún, al destruir los manglares y dunas costeras, incluso, Tulum ha tomado el camino de Cancún, creo que es momento de hacer conciencia si queremos un destino sustentable y sostenible.

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La Conabio el emitir su opinión en el resolutivo, refiere que uno de los ecosistemas en los que influirá negativamente el proyecto, es el manglar, aunque no sea intervenido, se encuentra dentro del predio y será afectado directa e indirectamente por la extracción de agua de cinco pozos y planta desaladora que se pretenden instalar, y que con las afectaciones al manglar previstas en el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, los manglares son ecosistemas de alta productividad y riqueza biológica que dependen en buena medida de factores externos, la conexión con el mar.

El proyecto fue autorizado de forma parcial, sin embargo, la Conabio dice que existirán áreas sin intervenir en el polígono del proyecto, pero no propone una medida de compensación de reforestación por el área desmontada en la superficie, por lo que es necesario distinguir las acciones de compensación de las de restauración de ecosistemas.