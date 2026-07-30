Crecimiento de Playa del Carmen rebasa la infraestructura urbana, denuncian vecinos

La expansión de nuevos desarrollos habitacionales en Playa del Carmen continúa sin que la infraestructura urbana crezca al mismo ritmo, situación que, de acuerdo con vecinos de distintos fraccionamientos, ha provocado rezagos en servicios y vialidades que afectan la calidad de vida de los habitantes.

Residentes de Las Palmas II y Misión de las Flores señalaron que, pese al crecimiento acelerado de la ciudad, persisten problemas como la falta de señalización vial, deficiencias en servicios públicos, apagones y carencias en infraestructura básica, por lo que consideraron que las autoridades municipales no han atendido estas necesidades con la rapidez que demanda el desarrollo urbano.

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Ángel Salazar Morales afirmó que el crecimiento de Playa del Carmen ha sido constante durante los últimos años; sin embargo, aseguró que no ha estado acompañado de una adecuada planeación urbana, lo que, a su juicio, ha incrementado las desigualdades entre distintos sectores de la ciudad.

Añadió que vecinos de diversos fraccionamientos han manifestado inconformidad por problemas relacionados con el suministro de agua potable, interrupciones en el servicio eléctrico y la falta de infraestructura para atender a una población cada vez mayor.

Por su parte, Gregorio Batún señaló que en el fraccionamiento Las Palmas II, desarrollado desde 2011, la prolongación Flor de Acanto continúa sin señalización vial, situación que representa un riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que diariamente transitan por la zona.

Moisés Gutiérrez consideró que el crecimiento urbano sin una adecuada planeación ha generado rezagos que impactan directamente a las familias que habitan los nuevos desarrollos, al tiempo que la demanda de servicios públicos continúa aumentando.

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En tanto, Luz María Hidalgo comentó que mientras las empresas inmobiliarias continúan construyendo nuevos fraccionamientos, algunas colonias ya presentan deterioro en calles e infraestructura, sin que se observen mejoras suficientes por parte de las autoridades.

Finalmente, Humberto Peralta señaló que el crecimiento de Playa del Carmen requiere políticas públicas de largo plazo que permitan planificar el desarrollo urbano de manera integral y garantizar la dotación de infraestructura y servicios básicos conforme aumenta la población.

Asimismo, consideró necesario fortalecer la aplicación de los reglamentos en materia de desarrollo urbano y transparentar el destino de los recursos públicos para reducir el rezago que, aseguró, enfrentan diversos fraccionamientos del municipio.