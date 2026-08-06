Banxico mantiene la tasa de interés en 6.50% y prevé una baja más lenta de la inflación

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento, ante un panorama en el que la inflación ha disminuido, pero todavía enfrenta riesgos relacionados con los conflictos geopolíticos, las políticas comerciales y la persistencia de las presiones subyacentes.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la reunión de política monetaria de este jueves 6 de agosto de 2026. La Junta de Gobierno consideró que el nivel actual de la tasa es adecuado para enfrentar los desafíos del entorno macroeconómico y avanzar hacia una inflación baja y estable.

El banco central también adelantó que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante las siguientes decisiones. Con ello, Banxico dejó atrás, por ahora, la posibilidad de nuevos recortes, después de reducirla a 6.50 por ciento en mayo y conservarla sin variaciones en junio.

¿Por qué Banxico mantuvo la tasa de interés en 6.50%?

La Junta de Gobierno tomó en cuenta la apreciación del peso mexicano, la ausencia de presiones importantes por el lado de la demanda y el grado de restricción monetaria acumulado.

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana presentó una reactivación después de la contracción observada en el periodo anterior. Sin embargo, Banxico señaló que continuarán las condiciones de holgura y que persisten riesgos a la baja para la actividad económica.

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En los mercados financieros nacionales, las tasas de los valores gubernamentales mostraron movimientos limitados en los plazos cortos y medianos, mientras que las de largo plazo aumentaron.

El entorno internacional permanece marcado por la volatilidad. Los precios de diversas materias primas subieron ante el nuevo escalamiento del conflicto en Medio Oriente, mientras que el dólar perdió valor y las tasas gubernamentales de largo plazo en Estados Unidos registraron incrementos.

Inflación en México baja a 3.10%

Entre la primera quincena de junio y la primera mitad de julio, la inflación general anual disminuyó de 3.55 a 3.10 por ciento. Esta reducción fue resultado de menores presiones tanto en el componente subyacente como en el no subyacente.

La inflación subyacente, que elimina productos con precios más volátiles y permite conocer mejor la trayectoria de mediano plazo, pasó de 4.12 a 3.95 por ciento durante el mismo periodo.

Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 también fueron ajustadas a la baja. No obstante, las previsiones de mayor plazo permanecen por encima del objetivo permanente de 3% de Banxico.

El banco central anticipa que la inflación general y la subyacente continuarán disminuyendo, aunque a un ritmo más gradual que el proyectado anteriormente. La expectativa actual es que el indicador general converja a la meta hasta el cuarto trimestre de 2027.

¿Qué riesgos podrían volver a elevar los precios?

Banxico identificó como principal riesgo la persistencia de la inflación subyacente. También advirtió sobre posibles disrupciones asociadas con las políticas comerciales, los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos y el incremento de los costos de producción.

Otro factor de presión sería una eventual depreciación del peso mexicano, debido a que podría encarecer los bienes, insumos y productos importados.

En sentido contrario, una actividad económica más débil de la esperada en México o Estados Unidos podría disminuir las presiones sobre los precios. También contribuirían un menor traslado de los costos a los consumidores y la continuidad de la apreciación de la moneda nacional.

La Junta de Gobierno consideró que el balance de riesgos para la trayectoria de la inflación mantiene un sesgo al alza. En particular, los cambios en la política económica estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan generando incertidumbre.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/86LWbMyigv pic.twitter.com/IUoD9Y17Ar — Banco de México (@Banxico) August 6, 2026

¿Cómo afecta la tasa de Banxico a créditos y ahorros?

La tasa de referencia influye en el costo del dinero dentro del sistema financiero. Mantenerla en 6.50% puede ayudar a contener la inflación, pero también limita la velocidad a la que disminuyen los intereses de créditos hipotecarios, automotrices, personales y empresariales.

Para las personas ahorradoras, una tasa elevada puede conservar rendimientos atractivos en instrumentos financieros, especialmente en productos vinculados con valores gubernamentales.

Banxico reiteró que su prioridad será proteger el poder adquisitivo de la moneda y consolidar un entorno de inflación estable. La decisión significa que el banco central mantendrá una postura cautelosa antes de considerar cualquier nuevo ajuste en la tasa.

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