Salud descarta brote de ciclosporiasis en México: confirma 33 casos en 13 estados

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que México no enfrenta actualmente un brote activo de ciclosporiasis, pese a los 33 casos confirmados entre el 25 de mayo y el 31 de julio de 2026.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario pidió mantener la calma y explicó que la presencia de Cyclospora cayetanensis no es nueva ni exclusiva del país. Se trata de un parásito intestinal identificado en diferentes regiones del mundo y del cual se registran casos de manera recurrente.

Los contagios detectados hasta el momento se distribuyen en 13 entidades federativas y permanecen bajo seguimiento epidemiológico. Kershenobich señaló que esta frecuencia equivale aproximadamente al 0.002 por ciento de la población, por lo que no representa una señal de alarma nacional.

La Secretaría de Salud mantiene, sin embargo, una investigación relacionada con los casos notificados en Estados Unidos y con viajeros británicos que estuvieron recientemente en México.

¿Hay un brote de ciclosporiasis en México?

David Kershenobich afirmó que los 33 casos confirmados no reúnen las condiciones para declarar un brote activo en el país.

La vigilancia fue reforzada después de que autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron un brote multiestatal vinculado epidemiológicamente con lechuga servida en establecimientos de comida. En respuesta, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso preventivo para viajeros y activó los mecanismos de coordinación internacional.

Noticia Destacada Revisan 16 hoteles de Quintana Roo por casos de ciclosporiasis reportados por Reino Unido

La Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria comenzaron labores de rastreo, inspección y toma de muestras para determinar si existía algún producto contaminado procedente de México.

Kershenobich subrayó que las autoridades continuarán informando con base en evidencia científica y no únicamente en señalamientos preliminares sobre el origen de productos o alimentos.

Pruebas en empacadora de Guanajuato resultaron negativas

El secretario informó que las muestras analizadas por México y Estados Unidos no detectaron la presencia de Cyclospora cayetanensis en la empacadora investigada en Guanajuato.

Cofepris realizó una visita de verificación y recolectó 10 muestras de lechuga iceberg: cinco correspondientes a producto entero y cinco de lechuga procesada, lavada y desinfectada. También tomó cuatro muestras de agua para estudios microbiológicos y fisicoquímicos.

Los resultados del Laboratorio Nacional de Referencia fueron negativos. Las autoridades estadounidenses tampoco identificaron el parásito en las muestras revisadas, por lo que hasta ahora no existe evidencia que confirme contaminación en la instalación mexicana.

La investigación permanece abierta para reconstruir la cadena de suministro y esclarecer el origen de los contagios registrados en territorio estadounidense.

Cofepris mantiene estudios en hoteles de Quintana Roo

Otra línea de investigación se abrió después de que Reino Unido notificó casos de ciclosporiasis en personas con antecedentes de viaje a México.

La Secretaría de Salud desplegó brigadas para revisar hoteles de Quintana Roo, principalmente en la zona de la Riviera Maya. Las inspecciones incluyeron entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos de preparación de alimentos, rastreabilidad de insumos y toma de muestras de agua, frutas y verduras.

Kershenobich explicó que los análisis de laboratorio continúan y que los resultados se darán a conocer una vez concluidos los estudios. Hasta ese momento, no puede establecerse una relación directa entre los establecimientos revisados y los casos reportados entre turistas.

Mensaje del secretario de Salud, David Kershenobich:



Es importante mencionar que los casos de ciclosporiasis que existen actualmente en México representan el 0.00002% de la población, lo que significa que no tenemos un brote activo. pic.twitter.com/SpGMe38EL5 — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

¿Cómo se transmite la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Su transmisión ocurre principalmente por consumir agua, frutas o verduras contaminadas.

El contagio directo de una persona a otra es poco común, debido a que el parásito necesita pasar un periodo fuera del organismo antes de adquirir capacidad para infectar.

Entre las medidas preventivas, la Secretaría de Salud recomendó lavar frutas y verduras con agua potable antes de comerlas, pelarlas o cocinarlas cuando sea posible. El calor destruye el parásito.

También pidió lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño, además de consumir únicamente agua potable, hervida o debidamente tratada.

Kershenobich aseguró que la vigilancia epidemiológica continuará activa y que cualquier cambio relevante será comunicado públicamente.

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