Cozumel renovará su cableado eléctrico con inversión de 3 mil 600 mdp

La modernización del suministro eléctrico de Cozumel contempla una inversión federal cercana a 3 mil 600 millones de pesos para instalar alrededor de 20 kilómetros de nuevo cableado submarino y subterráneo, en sustitución de infraestructura con más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el proyecto ya fue adjudicado y los trabajos de construcción comenzarán el próximo 5 de octubre. El calendario contractual establece que la obra deberá concluir en febrero del 2028.

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Las autoridades estatales señalaron que la nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad energética y atender tanto las necesidades actuales como el crecimiento previsto para la isla, donde el tendido existente ha presentado desgaste asociado a su antigüedad.

El proyecto considera una nueva línea de transmisión entre la zona continental y Cozumel, además de las obras complementarias necesarias para reforzar la red y mejorar la confiabilidad del servicio.

Según la información estatal, el proceso de licitación tuvo modificaciones debido a que las condiciones inicialmente planteadas requerían adecuaciones para responder de manera integral a las necesidades energéticas actuales y futuras de Cozumel. El fallo fue emitido el 15 de septiembre.

Autoridades municipales señalaron que la obra ayudará a atender una demanda de infraestructura eléctrica, especialmente para hogares, establecimientos, hoteles y actividades productivas.

El Ayuntamiento destacó que contar con energía confiable resulta relevante ante el crecimiento de la actividad turística y económica, por lo que dará seguimiento al desarrollo de los trabajos y mantendrá informada a la población sobre sus avances.

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“Es una gran noticia para Cozumel. Estamos hablando de una obra estratégica que la isla necesita y que durante muchos años ha sido una demanda de los cozumeleños. Hoy vemos que, gracias al respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, este proyecto avanza y pronto comenzará a convertirse en una realidad”, expresó un ciudadano de la isla.

La nueva infraestructura sustituirá el cableado submarino que actualmente abastece a la isla y que, por su antigüedad, requiere ser renovado para garantizar la continuidad y capacidad del servicio eléctrico durante los próximos años.