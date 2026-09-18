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Conductor choca contra dos vehículos estacionados y huye en Chetumal: VIDEO

Un automóvil Nissan impactó una motocicleta y un vehículo estacionados en la colonia Leona Vicario de Chetumal; el conductor presuntamente huyó del lugar.

Por Fernando Baeza

18 de sept de 2026

1 min

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Los propietarios de los vehículos afectados presentaron una denuncia ante las autoridades
Los propietarios de los vehículos afectados presentaron una denuncia ante las autoridades / Especial

Un automóvil Nissan tipo sedán impactó contra una motocicleta y un vehículo que se encontraban estacionados sobre la calle Emiliano Zapata, entre la calle Presa de la Angostura, en la colonia Leona Vicario, hecho ocurrido la mañana del pasado 16 de septiembre, aproximadamente a las 6:53 horas, de acuerdo con versiones de testigos del lugar.

Según los primeros reportes, el conductor del sedán habría circulado presuntamente bajo los influjos del alcohol al momento en que su unidad impactó contra las dos unidades que permanecían estacionadas sobre la vía pública, ocasionando daños de consideración tanto en la motocicleta como en el automóvil afectado. El propio vehículo responsable del percance resultó con daños visibles, entre ellos un golpe de consideración en el parachoques delantero.

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De acuerdo con el material aportado por el propietario de las unidades afectadas, tras el impacto el conductor habría maniobrado en reversa para después retirarse del lugar sin detenerse a reportar el incidente ante las autoridades ni a los propietarios de los vehículos afectados, en lo que testigos describieron como una huida del sitio.

Las personas propietarias de la motocicleta y del automóvil dañado presentaron la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, y para facilitar su localización compartió el video del impacto.

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