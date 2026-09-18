Tráiler con doble remolque quedó atorado bajo puente de la avenida Insurgentes en Chetumal

Un tráiler que transportaba un doble remolque quedó atrapado durante la madrugada de este viernes bajo el puente vehicular de la avenida Insurgentes, a la altura de las instalaciones de la Expofer, lo que generó afectaciones a la circulación en uno de los tramos de mayor movimiento de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 5:00 horas, cuando la unidad de carga pesada intentó circular por debajo de la estructura. La altura del segundo remolque no habría sido compatible con el espacio disponible bajo el puente, lo que provocó que quedara atrapado contra la parte inferior de la construcción.

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En el intento por continuar su trayecto, el vehículo golpeó en repetidas ocasiones contra la estructura del puente, impactos que terminaron por doblar y dañar de forma considerable el remolque. Ante la imposibilidad de avanzar, la unidad quedó inmovilizada por completo en el punto, obstruyendo parcialmente la vialidad.

El chofer de la unidad tuvo que realizar diversas maniobras para intentar liberar el remolque de la estructura del puente y poder retirar el vehículo del lugar, en medio de las complicaciones que representaba tanto el daño ya ocasionado como el limitado espacio de maniobra en la zona.

El hecho ocurrió en un tramo de la avenida Insurgentes caracterizado por su constante afluencia vehicular, la cual se vio interrumpida momentáneamente mientras la unidad permanecía atorada bajo la estructura. Automovilistas que circulaban por la zona a esa hora se percataron del incidente, que llamó la atención por las dimensiones del vehículo involucrado y los daños visibles en el remolque.

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Personal relacionado con las maniobras de liberación de la unidad, a bordo de una grúa, trabajó en el sitio para lograr que el tráiler pudiera desprenderse del punto donde quedó atrapado, en tanto que la circulación en el área se mantuvo parcialmente afectada durante el tiempo que duraron los trabajos.

Avenida Insurgentes es una de las vialidades primarias de Chetumal, utilizada de forma cotidiana tanto por transporte particular como de carga, lo que hizo que el incidente fuera visible para quienes transitaron por el lugar antes de que la unidad pudiera ser retirada por completo del punto donde permaneció atorada.