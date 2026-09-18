Detienen a Eduardo Isaac “N”, presunto feminicida de Karla Margarita Pérez en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes 18 de septiembre la detención de Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años que fue localizada sin vida en Zapopan.

La dependencia estatal señaló que agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios desplegaron acciones operativas, de gabinete y de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el lugar ni las circunstancias en las que ocurrió la captura.

La Fiscalía añadió que dará a conocer más información conforme avance la investigación y se desarrollen las distintas etapas del proceso penal. Eduardo Isaac “N” deberá quedar a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

¿Qué se sabe del caso de Karla Margarita Pérez?

Karla Margarita Pérez era originaria de Irapuato, Guanajuato, y estudiaba Medicina en Jalisco. Fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre, después de que sus familiares perdieran contacto con ella en Zapopan.

Dos días después, su cuerpo fue localizado en una zona de sembradíos de la colonia Las Agujas, cerca del Camino a Nextipac y de avenida CUCBA. Las autoridades también localizaron una motocicleta calcinada cerca del lugar, cuyo posible vínculo con el caso forma parte de las investigaciones.

Noticia Destacada Hallan sin vida a Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina desaparecida en Zapopan

La Fiscalía también analiza el teléfono celular de la víctima y otros indicios recabados durante las labores de búsqueda.

Harfuch confirma detención y promete seguimiento al caso

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Irapuato, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Eduardo Isaac “N” y expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de Karla Margarita.

Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina. (1-2) pic.twitter.com/AyRC1xUFyk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 18, 2026

El funcionario señaló que autoridades federales mantuvieron coordinación con el Gobierno de Jalisco y la Fiscalía estatal para avanzar en la investigación.

El caso continúa abierto y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales establecer las responsabilidades correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia.

IO