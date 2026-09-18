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Familia se lleva tremendo susto tras ser impactada por un camión en Champotón

Una familia se llevó tremendo susto luego de que un camión chocara su automóvil en el malecón de Champotón; los involucrados llegaron a un acuerdo mediante aseguradoras.

Por Jorge May

18 de sept de 2026

1 min

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Una familia sufrió un accidente en el malecón de Champotón.
Una familia sufrió un accidente en el malecón de Champotón. / Jorge May

Tremendo susto se llevó una familia que viajaba a bordo de un vehículo Dodge Attitude, placas DHA-691-C del Estado de Campeche, luego de que una unidad de carga colisionara contra la parte trasera del costado izquierdo del automóvil, en el malecón de Champotón.

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El hecho ocurrió en la zona del desvío, entre la avenida 500 y la ampliación Carlos Sansores, al sur de la ciudad.

De acuerdo con datos recabados, el conductor del Dodge Attitude circulaba sobre el carril externo de la ampliación Carlos Sansores y, al incorporarse a la avenida 500, realizó su respectivo alto para ceder el paso a los vehículos con preferencia. En ese momento, fue impactado por la unidad de carga.

Tras el impacto, la unidad quedó con una visible abolladura, mientras que los tripulantes se llevaron tremendo susto.

Al lugar llegó la patrulla 0754 de la Policía Municipal de Champotón para verificar el reporte y abordar a las partes involucradas.

Trascendió que llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras para resarcir los daños ocasionados.

JGH

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