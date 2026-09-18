Invasión de terrenos en Chicxulub Puerto devora la ciénaga y amenaza al humedal

La invasión de terrenos en la ciénaga de Chicxulub Puerto continúa avanzando y ya genera severas afectaciones al ecosistema, debido a la ocupación de la franja costera y al relleno de cuerpos de agua para la construcción de viviendas improvisadas, según expresaron vecinos de la comisaría.

De acuerdo con los habitantes, prácticamente toda la orilla de la ciénaga ha sido ocupada por paracaidistas. Ante la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales, las invasiones han comenzado a extenderse hacia el interior del humedal, donde zonas inundadas son rellenadas con escombro, piedras y otros materiales.

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Habitantes aseguraron que algunos de estos rellenos ya se internan hasta 400 metros dentro del cuerpo de agua, lo que altera el flujo natural de la ciénaga, destruye vegetación nativa y desplaza a diversas especies de fauna silvestre que utilizan el sitio para alimentarse, reproducirse y descansar.

Aurelio Pech, poblador, señaló que estas modificaciones están transformando de manera significativa el paisaje natural de la zona y generan un impacto ambiental que podría ser irreversible.

“Se está cambiando completamente la forma de la ciénaga. Cada relleno destruye hábitats y afecta a la flora y fauna que durante años ha vivido en este ecosistema”, expresó.

Por su parte, algunas personas que participan en la ocupación de estos terrenos, quienes solicitaron permanecer en el anonimato, argumentaron que recurren a estas acciones ante la falta de un lugar donde vivir.

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Indicaron que buscan construir un patrimonio para sus familias, con la esperanza de que en un futuro las autoridades regularicen estos asentamientos y puedan obtener la propiedad legal de los predios.

Sin embargo, especialistas y autoridades ambientales han advertido en diversas ocasiones sobre los riesgos de establecer viviendas en esta zona.

Además del daño ocasionado por la destrucción del manglar, la presencia constante de cocodrilos representa un peligro para quienes habitan el área, debido a que estos reptiles continúan utilizando la ciénaga como zona de alimentación y caza.

A ello se suma que muchas de las construcciones son levantadas sobre terrenos inestables, donde el suelo no ofrece condiciones adecuadas para soportar viviendas permanentes, lo que incrementa el riesgo de hundimientos, deslaves y derrumbes.

Vecinos consideraron que esta situación representa uno de los impactos ambientales más severos para este importante humedal costero, cuya superficie se reduce conforme avanzan las invasiones.