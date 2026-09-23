Lluvia con tormenta eléctrica inunda calles de Felipe Carrillo Puerto

Una precipitación pluvial que estuvo acompañado con tormentas eléctricas, vino a sorprender a los carrilloportenses e inundar las calles y avenidas de la ciudad. Previo a la lluvia personal de Protección Civil realizó trabajos de limpieza en rejillas de pozos de absorción para retirar los desechos solidos que se encuentra atrapados en estos espacios.

La intensa lluvia vino a precipitarse luego del media lo que vino a provocar una paralización en las actividades e incluso vino a inundar las calles de la ciudad, por lo que las unidades de alquiler tuvieron que arriesgarse a quedarse varados en plena calle y avenida, toda ve que el nivel del agua vino a superar la banqueta.

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De acuerdo a un recorrido que se hizo en diferentes puntos de la ciudad, se pudo conocer que el agua vino a acumularse en diferentes calles, como la 60 entre 73 y 75 de la colonia Leona Vicario, donde se pudo observar gran cantidad de agua acumulada, así como la calle 62 por la calle 73 de esta misma colonia que el agua supera el nivel de la banqueta.

Otra de las calles que subió el nivel se trata de la calle 67 entre la calle 60 y 58 de la colonia Cecilio Chí, precisamente en frente de las instalaciones de las oficinas de la CROC, donde los vehículos tuvieron que disminuir su velocidad para evitar algún incidente.

Mientras que en la calle 61 por 66 en este sitio, también el agua supero el nivel de las banquetas, por lo que las unidades de alquiler tenían que disminuir su velocidad para evitar quedarse varados en este lugar,. Y en la la avenida Principal, Benito Juárez con calles 61, 63, 67, y 69, se tuvo una gran acumulación de agua por esta zona.

Previo a la precipitación pluvial personal de la Dirección de Protección Civil, emprendieron trabajos de limpieza en las rejillas de los pozos de absorción, por lo que esperan que la acumulación de agua se disipe de manera rápida para evitar mayores afectaciones en los establecimientos.