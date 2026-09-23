Cinco mil ganaderos de Campeche podrán acceder a créditos de “Cosechando Soberanía”

Al menos cinco mil ganaderos registrados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y beneficiados por el Plan Campeche podrán acceder al esquema de crédito “Cosechando Soberanía”, ya que este incorporó a Campeche entre los estados donde se puede aplicar para la actividad de bovinos carne.

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El programa busca facilitar el acceso a financiamiento para pequeños y medianos productores ganaderos, con condiciones de pago que incluyen una reducción en la tasa de interés.

Fidel Hernández, residente estatal de FIRA en Campeche, explicó que el programa se desarrolla en coordinación con la Sader, así se pretende que la incorporación de la actividad ganadera permitirá ampliar las opciones de financiamiento para productores del sector agropecuario.

Hernández indicó que “Cosechando Soberanía” contempla créditos para distintas ramas productivas y ofrece una tasa de interés que puede quedar en 8.5 por ciento anual para los productores que cumplen con sus pagos en tiempo y forma. La tasa se obtiene mediante una bonificación posterior al pago del financiamiento.

El especialista de FIRA, Nezahualcóyotl González, explicó que el esquema establece una tasa máxima de 17.5 por ciento para los créditos otorgados mediante intermediarios financieros autorizados. Una vez que el productor cumple con las condiciones establecidas, recibe un reembolso equivalente a nueve puntos porcentuales.

De esta forma, el productor puede terminar con un costo financiero de 8.5 por ciento anual. El esquema también contempla apoyo para el seguro relacionado con el crédito, con porcentajes que dependen del monto financiado y las características del productor.

González detalló que la tarifa máxima del seguro puede representar hasta el 10 por ciento del monto del crédito. El apoyo puede cubrir desde el 25 hasta el 100 por ciento del costo del seguro, con una mayor proporción para los productores que requieren más respaldo dentro del esquema.

JGH