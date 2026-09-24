Aldo Rendón revela su verdadero estado de salud tras hacerse varios estudios

Desde hace varias semanas, mucho se ha comentado sobre el estado de salud de Aldo Rendón, quien estuvo participando en ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, tras regresar a su vida cotidiana, el estilista decidió hablar con sus fans de su condición.

En el video “¿Quién es Aldo Rendón?”, compartió la manera en la que se encuentra actualmente, revelando nuevos detalles sobre su salud y sobre su vida.

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“Aquí seguimos en este videoblog. Yo enterándome qué quiere decir videoblog, inmundas, la verdad, para qué me hago la chavita”

¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón?

Aldo Rendó aseguró que todavía está en revisiones con los doctores y le han realizado todo tipo de estudios para saber con exactitud lo que tiene, incluso le han hecho ya una biopsia.

“Ahora ando en chin… y que así entre doctores y demás. Ya, gracias a Dios, les tengo una buena noticia, dos buenas noticias, tres buenas noticias, cuatro buenas noticias. Todos los diagnósticos que tenía, que de cierta manera iban al fatalismo… Estoy muy bien. Ni fue cáncer, ni fueron otras cosas que iban a ser”

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Además, ha asegurado que se encuentra muy bien y feliz por todo el apoyo que ha recibido: “Hay Aldo Rendón Princesa Grumosa para rato, así que agárrense”.

También mencionó que no le han dado el alta médica, ya que está por comenzar un tratamiento, aunque no ha mencionado su padecimiento.

“No es que ya estoy dado de alta ni al 100 %, al contrario, voy a empezar un tratamiento para todo y, pues nada, sólo les quería agradecer”.

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