Crece 58% la enfermedad isquémica del corazón en Campeche

En el marco del Día Mundial del Corazón, las cifras epidemiológicas encienden una señal de atención en Campeche. Los casos acumulados de enfermedad isquémica del corazón aumentaron 58.2%, mientras que los padecimientos cerebrovasculares registraron un incremento de 43.5% respecto al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, durante 2026 Campeche acumula 413 casos de enfermedad isquémica del corazón, 254 en hombres y 159 en mujeres. En el mismo corte del año pasado se habían contabilizado 261, por lo que actualmente existen 152 casos adicionales. Solamente durante la última semana se incorporaron cinco nuevos registros.

Noticia Destacada ¡Sin agua y pagando más! Vecinos de Santa Ana gastan hasta $4 mil en bombas

El comportamiento también es ascendente en la enfermedad cerebrovascular. El Estado acumula 320 casos, distribuidos entre 198 hombres y 122 mujeres, y 19 fueron reportados tan solo durante la última semana. Frente a los 223 casos registrados en el periodo comparable de 2025, el incremento es de 97 casos, equivalente a 43.5%.

Ambos padecimientos pueden tener consecuencias graves. La enfermedad isquémica aparece cuando disminuye o se bloquea el flujo de sangre hacia el músculo cardiaco y puede desencadenar un infarto. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el suministro sanguíneo hacia una zona del cerebro o se rompe un vaso sanguíneo. Hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y una alimentación poco saludable figuran entre los principales factores de riesgo.

Campeche, tercero en la Península

Aunque los casos han aumentado frente a 2025, Campeche permanece por debajo de Yucatán y Quintana Roo en números absolutos. En enfermedad isquémica del corazón, la Península acumula 2 mil 180 casos: Yucatán registra 1,309; Quintana Roo, 458, y Campeche, 413.

La misma posición se observa en enfermedad cerebrovascular. De los 1,659 casos registrados en los tres estados, Yucatán concentra 975, Quintana Roo 364 y Campeche 320.

Las cifras cobran relevancia después de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, cada 29 de septiembre, una fecha enfocada en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Más allá de la efeméride, los registros de Campeche muestran que 2026 ya supera ampliamente las cifras observadas a estas alturas de 2025.