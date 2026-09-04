Muere de forma trágica motociclista en la carretera Tixkokob-Mérida

La mañana de este viernes terminó en tragedia para un motociclista de 32 años, quien murió luego de sufrir un accidente en la carretera Tixkokob-Mérida, donde su vehículo quedó entre la maleza tras salir de la vía.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10+700. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre circulaba con dirección a Mérida cuando, por circunstancias que aún no han sido establecidas, perdió el control de la motocicleta.

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La unidad se salió de la cinta asfáltica y terminó fuera del camino, entre la vegetación. Tras el reporte del accidente, cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el sitio para brindar atención al conductor.

Sin embargo, los paramédicos que llegaron al lugar determinaron que el motociclista ya había fallecido, por lo que no fue posible realizar maniobras para salvarle la vida.

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La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal, quienes mantuvieron el perímetro bajo resguardo mientras se efectuaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron los procedimientos para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer qué provocó que el motociclista perdiera el control de la unidad. Posteriormente, se realizaron las acciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo.