Buscan por monte y carreteras a hombre de 60 años reportado como desaparecido en Yobaín

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene un operativo de búsqueda para localizar a Eloy Vera Euan, de 60 años de edad, alias “Polxito”, quien fue reportado como extraviado en Yobaín.

Desde que las autoridades tuvieron conocimiento de su desaparición, se desplegaron acciones coordinadas con autoridades municipales y habitantes de la zona, con el objetivo de ampliar la cobertura de búsqueda en el municipio y sus alrededores.

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Durante las jornadas, agentes estatales, personal de apoyo y binomios caninos especializados han realizado recorridos a pie en áreas de monte, caminos, brechas y tramos carreteros, como parte de las labores para ubicar algún indicio que permita conocer el paradero de Vera Euan.

Las autoridades también han recurrido al uso de drones equipados con cámaras térmicas, herramientas que permiten ampliar la revisión de zonas de difícil acceso y realizar labores de vigilancia durante horarios en los que existe menor visibilidad.

A las tareas se han incorporado familiares y habitantes del municipio, quienes participan en recorridos coordinados para extender las áreas revisadas y apoyar los trabajos de las autoridades.

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La SSP informó que las labores continuarán de manera organizada, con prioridad en aquellos puntos donde pudiera existir información o algún indicio relacionado con la localización de la persona reportada como extraviada.

La dependencia agradeció la colaboración de los habitantes y familiares que se han sumado a las acciones de búsqueda, y exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a localizar a Eloy Vera Euan a través del número de emergencias 9-1-1.