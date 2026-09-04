Incendio consume vivienda en Chetumal; suegra señala a su yerno como presunto responsable

Un incendio consumió durante la madrugada de este viernes una vivienda ubicada en la calle Rojo Gómez, entre Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, en la localidad de Nicolás Bravo, municipio de Othón P. Blanco, hecho que dejó pérdidas materiales totales sin que se reporten personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de auxilio, el siniestro se registró alrededor de las 03:15 horas y fue atendido minutos después por elementos de la Policía Rural que acudieron al domicilio.

Noticia Destacada Automóvil se incendia en el centro de Chetumal y moviliza a cuerpos de emergencia

En el lugar, Blanca N., de 51 años, señaló como presunto responsable a su yerno, José Alejandro N., de 30 años, pareja de su hija a quien acusó de haber provocado el fuego.

La mujer explicó a las autoridades que, la noche anterior, José Alejandro y su hija sostuvieron una fuerte discusión, motivo por el cual sospecha que el hombre habría iniciado el incendio; agregó que se encontraba en evidente estado de ebriedad. Hasta el momento, esta versión corresponde únicamente al señalamiento de la denunciante y no ha sido confirmada por una investigación oficial.

La familia perdió muebles, ropa, un televisor y documentos personales / Especial

A causa del fuego se perdieron una cama, una mesa de madera, ropa, un televisor y documentos personales de la familia, de acuerdo con el reporte recabado.

Se realizaron recorridos en la zona con el propósito de localizar al presunto responsable, sin que los resultados fueran positivos. Ante la imposibilidad de dar con su paradero, se giraron las indicaciones correspondientes a la familia afectada para que acuda a presentar la denuncia formal ante un fiscal del ministerio público de la Fiscalía General del Estado y así dar continuidad legal al caso.

Noticia Destacada Camioneta se incendia en avenida Venustiano Carranza de Chetumal

El incendio se registró sin la intervención de cuerpos de bomberos en el lugar, debido a la lejanía y la falta de bases en esa zona.

Nicolás Bravo es una localidad del municipio de Othón P. Blanco que colinda con el estado Campeche, ubicada sobre la carretera federal.