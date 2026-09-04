Dos robos golpean a Seybaplaya: saquean un comercio y un domicilio

Un sujeto fue captado robando al interior de un negocio de comida ubicado en la localidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya.

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El hurto ocurrió durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:30 horas, al interior del establecimiento, de donde el presunto delincuente sustrajo una considerable cantidad de mercancía.

Según datos recabados, el sospechoso fue identificado con el apodo de “El Bob”, presuntamente oriundo de la localidad y señalado por los pobladores de cometer diversos robos en la zona.

Los propietarios del establecimiento acudieron a interponer su denuncia ante la Fiscalía de Seybaplaya para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Otro hurto en Seybaplaya

En la cabecera municipal de Seybaplaya, un sujeto identificado como “El Chuqui” fue señalado por el presunto delito de robo en un domicilio particular ubicado en la colonia La Carmelita.

Según los reportes, del inmueble fueron sustraídas una computadora, una pantalla y diversos artículos personales. Las autoridades correspondientes ya investigan ambos hechos.

JGH