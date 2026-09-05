¡Dueño del camino! Pavo ocelado sorprende a conductores en una carretera de Calakmul

Un ejemplar de pavo ocelado (Meleagris ocellata) fue captado mientras caminaba tranquilamente sobre un tramo carretero rodeado por la selva de Calakmul, situación que obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y detener la marcha para permitir el paso seguro del ave.

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El avistamiento fue difundido en redes sociales por la agrupación Guías de Calakmul a través de un video de aproximadamente 19 segundos. En las imágenes se aprecia al ejemplar desplazándose a paso firme sobre la cinta asfáltica, a escasos metros de los vehículos que circulaban con precaución por la zona.

Tras avanzar unos metros por uno de los carriles, el pavo ocelado se aproximó a la orilla del camino para internarse nuevamente entre la densa vegetación, sin que se reportara ninguna lesión o percance con los automovilistas.

Especie clave de la selva maya

El pavo ocelado es una especie endémica de la Península de Yucatán, conocida por su vistoso plumaje de tonalidades iridiscentes en verde, azul y bronce. Su característica más distintiva son las manchas en forma de ojo (ocelos) en las plumas de la cola, de donde deriva su nombre científico.

La Reserva de la Biosfera de Calakmul representa uno de los refugios más importantes para esta y otras especies emblemáticas de la fauna silvestre en el sur de Campeche.

Exhortan a extremar precauciones al conducir

Ante el constante cruce de animales salvajes en las carreteras que atraviesan las áreas naturales protegidas de la región, guías locales y autoridades ambientales reiteraron el llamado a los conductores a:

Disminuir la velocidad y mantener la distancia al transitar por zonas selváticas.

y mantener la distancia al transitar por zonas selváticas. Ceder el paso y esperar a que la fauna abandone la vía por su propia cuenta.

y esperar a que la fauna abandone la vía por su propia cuenta. Evitar ahuyentar, alimentar o intentar tocar a los animales, ya que las acciones repentinas pueden asustarlos y provocar accidentes viales.

JGH