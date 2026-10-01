Detienen a hombre con 16 bolsitas de presunta marihuana; lo relacionan con robos a casas y transeúntes

Un hombre fue detenido en la avenida Benito Juárez, en Chetumal, luego de que policías lo sorprendieran junto a otra persona intercambiando bolsitas con una hierba similar a la marihuana. De acuerdo con la información proporcionada, el detenido estaría relacionado con diversos robos a casas habitación y a personas que caminaban por la vía pública.

El hecho ocurrió durante los recorridos de vigilancia y prevención del delito que realizan elementos del Grupo Orión, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En esa labor, los uniformados observaron a dos hombres que se pasaban entre sí pequeñas bolsas de plástico transparente que contenían un vegetal de color verde.

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Al notar la presencia de la patrulla, ambos intentaron alejarse. Uno de ellos corrió en sentido contrario y logró perderse de vista, mientras que el otro comenzó a caminar con la intención de salir del lugar. Sin embargo, la rápida reacción de los oficiales permitió cerrarle el paso sobre la misma avenida y evitar su huida.

Los agentes le explicaron el motivo de la intervención y realizaron una revisión preventiva. Como resultado, se le aseguraron 16 bolsitas transparentes que en su interior tenían un vegetal verde y seco, con características similares a las de la marihuana.

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Tanto el detenido como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que determinará su situación jurídica. Aunque la detención se dio por posesión de la sustancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana le atribuye robos a viviendas y a transeúntes.

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