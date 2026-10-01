“Ya están en prisión”, FGE Yucatán confirma detención de dos extorsionadores de “La Concordia” por cobro de piso en Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE), en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, confirmó la detención y posterior ingreso a prisión preventiva de dos personas presuntamente vinculadas con una red de extorsión y cobro de piso contra comerciantes en Mérida.

Las investigaciones señalan que las actividades ilícitas se realizaban a nombre de una agrupación denominada "La Concordia", principalmente en zonas del poniente de la capital yucateca, como el fraccionamiento Ciudad Caucel, las personas fueron identificadas como José Esteban S.B. y Karen Odeth B.L.

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De acuerdo con la fiscalía, se informó que ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, donde fueron imputados por el delito de extorsión agravada. Tras la aprehensión, los involucrados fueron presentados ante el Juzgado Segundo de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

En el Centro de Justicia se les informó sobre la acusación en su contra por el citado delito y se solicitó su vinculación a proceso; sin embargo, los acusados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que en fecha posterior será cuando se defina su condición jurídica por los hechos denunciados.

Antes de concluir la audiencia inicial, los fiscales de litigación expusieron argumento para sustentar la solicitud de la prisión preventiva como medida cautelar; misma que fue concedida por la autoridad judicial esto implica que ambos detenidos permanecerán privados de su libertad durante el tiempo que dure el proceso.

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