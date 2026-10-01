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Un automovilista atropelló a mujer motociclista y resultó con lesiones en Playa del Carmen

Minutos después de los hechos, testigos de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades, poco después se presentaron paramédicos que brindaron los primeros auxilios.

Por Gustavo Escalante

1 de oct de 2026

1 min

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Los paramédicos hicieron el traslado al hospital de la persona lesionada.
Los paramédicos hicieron el traslado al hospital de la persona lesionada. / Foto: Por Esto!

Una joven motociclista resultó con lesiones al ser atropellado por un automovilista en la colonia Gonzalo Guerrero en Playa del Carmen, paramédicos luego de valorar al motoneto lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con datos preliminares, el conductor de un vehículo particular MG al parecer se pasó el alto obligatorio sobre la calle 14 con 45 avenida de la colonia Gonzalo Guerrero, y terminó impactando a una joven que se desplazaba en su motocicleta.

Minutos después de los hechos, testigos de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades, poco después se presentaron paramédicos quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios.

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Durante el impacto la mujer motociclista resultó con lesiones en una sus piernas, por lo que los paramédicos al valorarla la trasladaron de emergencia al hospital para su atención especializada.

Más tarde hicieron presencia los oficiales de Tránsito Municipal para realizar los peritajes correspondientes y realizar el deslinde de las responsabilidades, el conductor presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades para realizar los trámites correspondientes por el delito de daños y lesiones.

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